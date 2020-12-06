ناقد فني: دورة مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام استثنائية.. فيديو

هذا العام بأنها استثنائية بكل المعايير، نظرا لأزمة كورونا التي تسببت في توقف العديد من المهرجانات الفنية بالعالم. وصف الناقد الفني، محمد نبيل، دورة مهرجان القاهرة السينمائي









وأضاف الناقد الفني، محمد نبيل، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن الدولة المصرية أصرت على تنظيم المهرجانات، وعرضها على الجمهور بشكلها الحقيقي، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية.









ولفت إلى أن وزارة الصحة قدمت دورا كبيرا، يستحق الإشادة، من خلال الإجراءات الصحية الصارمة داخل المهرجان، قائلا: "مجهود جبار بذلته الوزارة".









وكان السيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أشاد بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام على 250 ألف دولار.









وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.









وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.



