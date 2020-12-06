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محافظات

إجراء 188 عملية قسطرة قلبية بمستشفى إسنا التخصصي في الأقصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:05 م
الفريق الطبي الذي
الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية
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شمس يونس
اعلنت مستشفى إسنا التخصصى بجنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضرى الشافعى مدير عام المستشفى، عن نجاحها فى إجراء  ١٨٨ عملية قسطرة قلبية ما بين قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات دوائية على أعلى مستوى.

وذلك تحت إشرف الفريق الطبى بقسم القسطرة بالمستشفي الاستشاري الدكتور حسين عبد النعيم كراع، والدكتور عصام احمد بسطاوي، والدكتور محمد عبد الغفار، والدكتور مينا نبيل، والدكتور أحمد طلعت، والدكتور بدوي أمبابي، وفريق الاشعة الأستاذ محمد بدوى، الاستاذ محمود مراد وفريق التمريض حسين عادل، محروس عبدالعزيز، مصطفى جمال، صابرين احمد حسن، رشا عبد الباري، وفريق الخدمات المعاونة، وذلك منذ بداية العمل بقسم القسطرة فى ديسمبر ٢٠١٩.

وأكد الفريق الطبي بضمان تقديم خدمة طبية متميزة وعلى أعلى مستوى ووفقا لأعلي معايير الجودة وأن المستشفى على أتم استعداد لاستقبال كل الحالات.
يذكر أن مستشفى إسنا التخصصى نجح خلال فترة العزل فى الحصول على أعلى نسبة شفاء وتعافي للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصلت إلى ١٠٧٥ حالة تعاف بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى وتعد من أعلى معدلات الشفاء من بين مستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية.

وذلك في إطار مبادة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
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