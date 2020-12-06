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أخبار العالم

خبير روسي يتوقع تراجع وباء كورونا في بلاده بنهاية 2021

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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أ ش أ
توقع الخبير الروسي وكبير الأطباء بمستشفى 15 بموسكو فاليري فيتشوركو إمكانية أن تبدأ جائحة فيروس كورونا المستجد في التراجع ببلاده نهاية العام المقبل.
وقال فيتشوركو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الأحد/ - "مع حلول صيف عام 2021، سنشهد انخفاض شراسة الجائحة، بحسب رأيي، لأننا سنكون قد بدأنا عملية التطعيم وبالتالي سيصبح جزء لا يستهان به من السكان قد تعرفوا على الفيروس.. وأتوقع تراجع عدوى كورونا مع نهاية عام 2021".
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد سجلت روسيا، منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مليونين و460 ألفا و770 إصابة بالفيروس، فضلا عن 43 ألفا و141 حالة وفا
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