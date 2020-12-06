مدبولي يستعرض تقرير الاستجابة للمواطنين.. استقبال 1.2 مليون شكوى خلال 11 شهرا.. وتوجيه 61 ألف شكوى لجهات الاختصاص

الوزراء:

- تلقينا 751 شكوى واستغاثة من مواطنين مشتبه في إصابتهم بـ «كورونا»

- %64 نصيب الوزارات من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال نوفمبر

- تحقيق نسب إنجاز متميزة خلال الفترة المذكورة من قبل 16 محافظة

- 14 جامعة حققت نسب إنجاز متميزة خلال نوفمبر

تهتم الحكومة بمنظومة الشكاوى الخاصة بالمواطنين، ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف الاستجابات لشكاوى المواطنين المسجلة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا تناول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الماضي.





وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استقبلت خلال شهر نوفمبر الماضي، 81 ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ ليصل إجمالي الشكاوى الواردة إليها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 1.2 مليون شكوى.





وأضاف "الرفاعي"، أن استجابة الاستغاثات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار تطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تلقي شكاوى المواطنين، وفحصها وسرعة حسمها، وخاصة الشكاوى التي ترد من الشرائح المستهدف استفادتهم من المبادرات الرئاسية المختلفة، مع سرعة اتخاذ اللازم بشأنها وفقا لطبيعة كل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.





ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أنه تم الانتهاء خلال شهر نوفمبر الماضي من فحص ومراجعة 76 ألف شكوى، وتوجيه 61 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 15 ألف شكوى وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 5 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها، موضحا أن نصيب الوزارات من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر بلغ64%، بينما كان نصيب المحافظات 25%، فيما سجلت الشكاوى الواردة من الجهات الأخرى المرتبطة بالمنظومة 11%.





ونوّه بأن 11 وزارة اختصت باستقبال والتعامل مع 59% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل؛ فيما اختصت 10 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.



