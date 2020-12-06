أهمية فلتر الزيت بالسيارة.. والفرق بين الأصلي و المزيف منه

تعمل زيوت المحرك داخل سيارتك علي العديد من الوظائف المهمة، أهمها إعطاء الليونة اللازمة لسلامة المحرك، ولكن هناك وظيفة أخري لا يعلم عنها الكثير، فمن ضمن مهام زيت المحرك هي حمل الملوثات بعيدًا عن أسطح التحمل في المحرك وضخها من خلال الفلتر لإزالتها، ويتم تعبئة فلتر الزيت بنوع من وسائط الترشيح، ويتم ترتيبها في طيات لمنحها المزيد من مساحة منطقة الترشيح .





ويعمل فلتر الزيت علي تنقية الزيوت و إزالة الملوثات التي من الممكن أن تدخل الي محرك السيارة، والذي يمكن أن يتراكم مع مرور الوقت ويجعل الزيت مشبعًا بجزيئات صلبة صغيرة يمكنها أن تترسب على المحرك، ويدمر أسطح التحمل في المحرك.





ولكل سيارة ومحرك شكل فلتر زيت معين ولابد من الالتزام به ومعرفته من خلال دليل السيارة أو مهندس الصيانة المختص، وفي حالة تغيره وعدم وضع المشابه يقوم بتسريب زيت المحرك ومن الممكن أن يؤدي إلي تلف المحرك بالكامل.





ويتكون الشكل الخارجي للفلتر من علبة معدنية مزودة بحلقة مانعة للتسرب تسمح بحملها بإحكام على سطح تزاوج المحرك، ويتم ربط ثقب مركزي للتزاوج مع مجموعة فلتر الزيت على كتلة المحرك.





ويوجد داخل علبة الفلتر مادة المرشح والتي يتم تصنيعها في الغالب من ألياف تركيبية، وتحرك مضخة زيت المحرك الزيت مباشرة إلى الفلتر، حيث تدخل من الفتحات الموجودة في محيط لوحة القاعدة، ويتم تمرير الزيت القذر مدفوعًا تحت الضغط عبر وسيط الفلتر والعودة من خلال الثقب المركزي، حيث يتم إعادة إدخال المحرك.





ولكي تستطيع أن تميز فلتر الزيت الاصلي من المقلد هناك طريقة وحيدة و هي قطعها ومقارنة وسائط الترشيح، ثم يتم أخذ الطيات ونشرها، ويعتبر من أهم طرق معرفة الفلتر الأصلي هو وزن الفلتر، حيث أنه إذا كان المرشح أقصر أو أصغر في القطر أو أخف فإنه غالبًا يكون من النوع المقلد، و تذكر أنه إذا كان الفلتر لا يعمل فإنه يقوم بضخ الملوثات مرة أخرى إلى المحرك.