ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

روما يتعادل سلبيا مع ساسولو بالدوري الإيطالي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:05 م
لاعبي روما
لاعبي روما
Advertisements
مجدي سلامة
انتهت مباراة روما وساسولو بالتعادل السلبي ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقيقة 41 من عمر المباراة طرد الإسباني بيدرو رودريجيز مهاجم فريق روما.

وفي الشوط الثاني فشل لاعبي روما في تسجيل هدف بعدما سنحت لهم الفرصة في التسجيل في أكثر من مناسبة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ روما المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميرانتي

خط الدفاع: كومبولا - كريستانتي - إيبانيز.

خط الوسط: فيلار - سبينازولا - كارسدورب - بيليجريني.

خط الهجوم: مختاريان - دجيكو - بيدرو.


ويحتل ساسولو المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 19 نقة، بفارق نقطة عن روما صاحب المركز السادس.

وتقام اليوم العديد من المواجهات في الدوري الأيطالي، أبرزها ميلان مع سامبدوريا.

ميلان ضد سامبدوريا:
يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول تترتيب الدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للحفاظ على تواجده في منطقة وسط الجدول، ومواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

كان ميلان فاز على فيورنتينا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل سامبدوريا مع تورينو 2 - 2.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الـ 11بـ 11 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي .. بيرلو في أول اختبار حقيقي مع يوفنتوس أمام روما

الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لتأمين الصدارة أمام أودينيزي

روما يواجه فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي.. الليلة

تشكيل روما لمواجهة بارما في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يضرب تورينو برباعية.. وروما يفوز على بارما فى الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لتعزيز الصدارة أمام سامبدوريا.. وروما يستضيف ساسولو

ترشيحاتنا

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر وماركة فستان هدى المفتي في مهرجان القاهرة

قبل غلقه لأعمال المترو.. الجيزة تجهز محورًا مروريًا جديدًا بديلاً لشارع الهرم

حبس خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق 15 يوما

مواعيد وأماكن مباريات الأهلي في أول 7 جولات بالدوري

دعاء بين الأذان والإقامة للفرج في صلاة المغرب .. 10 أدعية تخلصك من كل همومك

مصر وفرنسا تعاون شامل في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات جريئة لـ شمس الكويتية

دراسة تحذر من أدوية الحموضة

في الشتاء.. خبيرة تجميل تقدم 7 نصائح مهمة للحصول على مكياج جذاب