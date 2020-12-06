ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. توتنهام يتقدم بهدفين على أرسنال فى الدوري الإنجليزي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:25 م
سون وكين
سون وكين
Advertisements
مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول بين فريقي توتنهام وأرسنال بتقدم للأول بهدفين مقابل لا شئ ، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق سون وكين حيث جاء الهدف الأول لسون في الدقيقة 12 ، بينما جاء هدف كين في الدقيقة 44 وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول .

وسجل سون هدفا عالميا بعدما توغل  من منتصف الملعب وراوغ مدافع نادي أرسنال ووضع الكرة بشكل رائع على يسار الحارس في الزاوية ال90 لتسكن الشباك ويعلن تقدم فريق توتنهام بهدف نظيف في الدقيقة 12.

وبنفس الطريقة ، ومن هجمة مرتدة لفريق توتنهام أستطاع سون أن يصنع هدفا لزميله هارى كين في الدقيقة 44 بعدما وضع الكرة في بطن العارضة الرأسية لتسكن الشباك.

وأعلن مايكل أرتيتا وجوزيه مورينيو تشكيل فريقى توتنهام وأرسنال ، في المباراة التي ستجمع بينهما ، في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة .

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:.

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: أورييه - الديرفيريلد - داير - ريجيلون

خط الوسط: هويبيرج - سيسوكو - لو سيلسو

خط الهجوم: بيرجوين - سون - هارى كين


بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:.

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - جابريال - تيرنى

خط الوسط: تشاكا - توماس بارتى - ساكا

خط الهجوم: ويليان - لاكازيت - أوباميانج

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النني ضد صلاح .. تعرف على تشكيل آرسنال لملاقاة ليفربول في الدوري الإنجليزي

جوتا يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول ويؤمّن الفوز على آرسنال

النني يقود تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج

الشوط الأول.. هاري كين يتقدم لـ توتنهام بهدف في شباك برايتون

بيل يهز شباك برايتون ويسجل أول أهدافه مع توتنهام في البريميرليج.. شاهد

توتنهام يهزم برايتون 2-1 ويصعد لوصافة البريميرليج

ترشيحاتنا

ممدوح عيد: بيراميدز تعاقد مع مدرب عالمى.. ولهذا السبب غيرنا شعار النادي

كانت سندا لزوجها.. إيمان مدرسة كافحت لتربية أبنائها وقضى عليها كورونا

دعاء بين العصر والمغرب مستجاب مكتوب.. هذه الصيغة لا يردها الله

مأساة.. حكاية شهر زواجا بين قاصرين انتهت بـ انتحار الزوجة

جريمة أم صيد.. العثور على مئات القروش البيضاء مطعونة على الشواطئ.. صور

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره؟.. الإفتاء تحسم الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف جديد.. درة بإطلالة تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

رخيصة ومفيدة.. استخدامات غير متوقعة لـ بودرة الأطفال

تنام في الشارع.. أسرة تناشد المسئولين لتوفير شقة بعد انهيار عقارهم