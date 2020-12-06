عن سر الأهرامات وموعد نهاية العالم.. عرض وثائق إسحق نيوتن السرية للبيع

بعد وفاة الأب الروحي لعلم الفيزياء إسحاق نيوتن عام 1727، لم يترك الإنجليزي وراءه وصية وعددًا كبيرًا من الأوراق. وتشير التقديرات إلى أن الملاحظات والمخطوطات تحتوي على 10 ملايين كلمة. على الرغم من أن العديد منها في العلوم والرياضيات، إلا أن الأوراق الأخرى تكشف جانبًا آخر للرجل الذي اكتشف الجاذبية.





تم الكشف مؤخرًا عن ملاحظات تكشف أن السير إسحاق نيوتن سعى لكشف أسرار الأهرامات في مصر أثناء صياغة نظريته في الجاذبية من المتوقع أن تباع بمئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية عند إغلاق العطاءات يوم الثلاثاء.





العثور على الملاحظات غير المنشورة التي يُعتقد أنها أُنتجت في ثمانينيات القرن السادس عشر بعد أكثر من 200 عام بقليل من وفاة نيوتن ، وتم عرضها الآن للبيع في دار سوذبيز.





نيوتن، الذي يُنسب إليه الفضل في إرساء أسس الفيزياء "النيوتونية" الأصلية، ووضع قوانين الحركة، وقانون الجاذبية، درس الأهرامات في أواخر القرن السابع عشر أثناء وجوده في مسقط رأسه في وولستورب مانور في لينكولنشاير، سعيًا إلى كشف الأسرار التاريخية مثل الترميز الكتابي والتوقيت الدقيق لنهاية العالم.





تظهره خربشات عالم الرياضيات الأسطوري أنه يحاول يائسًا فك شفرة وحدة القياس التي استخدمها المصريون القدماء لبناء الأهرامات.





اعتقد نيوتن أن الحضارة الفرعونية قد توصلت إلى كيفية قياس الأرض، وكان يعتقد أنه إذا ابتكر كيفية حساب الأهرامات، فيمكنه قياس محيط الكوكب.





تحتوي حواف الورقة على علامات تلف ناتج عن احتراق، والذي يقال أنه حدث بعد أن قام كلبه، دايموند، بإلقاء شمعة فوقها بعد أن قفز على الطاولة.





كان نيوتن يتطلع أيضًا إلى فك شفرة النبوءة الإلهية في الكتاب المقدس وأراد فك رموز أبعاد معبد سليمان.





على الرغم من أن سمعته تأتي من إنجازاته في الرياضيات، إلا أن اهتمامات نيوتن الأساسية كانت الكيمياء واللاهوت. ظل هوسه بالعلم الزائف المتمثل في تحويل جميع المعادن إلى ذهب، وكذلك معتقداته الدينية غير التقليدية، سرًا بسبب خطر فقدان حياته المهنية.





قال جابرييل هيتون، أخصائي المخطوطات في دار سوذبي لـ"أوبزرفر"، "هذه أوراق رائعة حقًا لأنه يمكنك رؤية نيوتن يحاول اكتشاف أسرار الأهرامات".





وأضاف هيتون أن "فكرة كون العلم بديلًا للدين هي مجموعة فكرية حديثة. لم يكن نيوتن ليصدق أن عمله العلمي يمكن أن يقوض المعتقد الديني. لم يكن يحاول دحض المسيحية - هذا رجل أمضى وقتًا طويلًا في محاولة تحديد الفترة الزمنية المحتملة لنهاية العالم التوراتية. لهذا السبب كان مهتمًا جدًا بالأهرامات".





تم العثور على الوثائق المتعلقة بهذه الموضوعات في دار سوذبيز عام 1936، واشترى الاقتصادي جون مينارد كينز بعضها لاحقًا ، الذي أطلق على نيوتن لقب "آخر السحرة".





من المتوقع أن تذهب مخطوطات نيوتن السرية إلى جامع خاص، لكن بعض المكتبات قد تتطلع أيضًا إلى الدخول في العطاء، مع تزايد الاهتمام المالي بالكتب والوثائق العلمية في العقد الماضي.



