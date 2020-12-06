آمنة وفعالة.. استشاري باثولوجي يزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

قال الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، إن بريطانيا تعاقدت على 3 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كلا منها يعمل بشكل مختلف داخل الجسم.





وأضاف الدكتور ضياء الدين كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاح شركة فايزر، يمثل تكنولوجيا جديدة في عالم اللقاحات غير معروفة حتى الآن.





وأكد الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، أن شركة فايزر أنهت المراحل الثلاث للتجارب السريرية على لقاحها، لافتا إلى أن التجارب أفضت إلى أن اللقاح آمن وسليم.





وأضاف أن اللقاح الروسي رخيص السعر وآمن، مؤكدا أن كل اللقاحات التي تم الإعلان عنها آمنة وفعالة ولا يوجد مخاطر منها.





واستطرد: السوشيال ميديا تروج شائعات خاطئة بشأن لقاح فايزر، مؤكدا أن أول تلقيح باللقاح في بريطانيا سيتم نهاية العام الجاري.





ونفى الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، أن يكون لقاح فايزر يسبب العقم عند السيدات، لافتا إلى أن هذه شائعات هدفها ضرب اللقاحات.





وأردف أن الحكومة الروسية منحت ترخيص للقاحها قبل الانتهاء من كامل التجارب السريرية، مؤكدا أنه لا يوجد فارق بين اللقاحات التي تم الإعلان عنها وجميعها نسبة فعاليتها تخطت 90 %.





وأضاف الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، أن كل الأطقم الطبية في بريطانيا سوف تحصل على التطعيم بلقاح كورونا .





وعبر الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، عن تفاؤله أن يكون كورونا تحت السيطرة قبل الصيف المقبل، مستبعدا أن تكون هناك موجة ثالثة من فيروس كورونا في ظل اكتشاف اللقاحات.





ولفت إلى أنه لا ضرر من الحصول على لقاح كورونا، وليس له أعراض جانبية، مشيرا إلى أن أصحاب أمراض السمنة وكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بكورونا.





وطالب الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري الباثولوجي في لندن، بالحرص وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي لحين الحصول على اللقاحات.