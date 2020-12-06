نختلف معه وليس عليه.. محمد الباز: وحيد حامد قدم الحقيقة للمصريين في كل أعماله.. فيديو

هنأ الاعلامي محمد الباز الكاتب وحيد حامد بعد تكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الثانية والأربعين التى تقام فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجارى.





واضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وحيد حامد يمكن أن نختلف معه لكن لا يمكن أن نختلف عليه مشيرا إلى أن وحيد حامد بالنسبة لعدد كبير من المفكرين المصرين هو الضمير الحي وانا منهم .





واوضح محمد الباز ،: لو عاوز تعرف الحق من الباطل شوف وحيد حامد بيقول ايه"، لافتا أن البعض يرى أن تكريم وحيد حامد تأخر، ولكنه يرى أن وحيد حامد كان يحصل على التكريم مع كل عمل فني جديد يقدمه للناس.









وتابع محمد الباز ، أن وحيد حامد قدم الحقيقة للمصريين وأفلامه كانت ضد اللصوص والفساد، وضد التطرف ولايزال الآن يحلم بأن يرى نهاية حقيقية للإخوان.





وقال وحيد حامد الكاتب الكبير ،: انني اشكر الله مرارا وتكرارا انني استطعت حمل رسالة بضمير حي ويقظ حيث انني اندفعت نحو مصالح الوطن والمواطن واعمالي وصلت للناس لانني اخذتها من الناس ولم اكذب عليهم واتمني أن اري نهاية حقيقية لجماعة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أنه يرى أن الإخوان هم مصدر التخلف ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية.





وأضاف وحيد حامد،:عن وصيته للشعب المصري، قال:أنني اوصي الشعب المصري بالعمل لاننا لو حسبنا الانسان المصري بيشتغل كام ساعة في اليوم في الشهر هنلاقينا بنستهلك وقت كتير جدا على الفاضي وطاقة كبيرة على الفاضي، احنا مش أقل من حد، لكن لو أعدنا برمجة أنفسنا سنكون في مستوى أفضل".





واوضح وحيد حامد ، أن الإخوان ينشروا فكر فاسد، متابعا: "أنصح المصريين بأن يأخذوا الدين من مصادره الحقيقية، وألا يستمعوا لكلام المصاطب، فأنا ضد المتأسلمين".





وقد حاور الناقد طارق الشناوي السيناريست الكبير وحيد حامد سابقا ، الذي كرمه مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية وأقيمت الجلسة الحوارية في مسرح we بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.





قال وحيد حامد أنه لم يكن لديه حسابات في حياته، لافتا الي ان كل أمواله التي صنعها من قلمه، ولم يتكسب اى اموال الا اذا بذل فيها جهد حقيقي، مشيرا الي أنه لم يطمح إلى منصب او جاه، وباع نفسه لخدمة الناس، وعاش بينهم واراد ان يطرح مشاكلهم دون حسابات.





خلال الندوة أيضا يعرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان "الوحيد.. هي دي الحكاية" عن الكاتب الكبير وحيد حامد، من إخراج عبد الرحمن نصر، يتحدث فيه عدد من النجوم والسينمائيين، أبرزهم؛ يسرا، وكريم عبد العزيز، وليلي علوي، وآسر ياسين، وهند صبري، بالإضافة إلى المخرجين شريف عرفة، ومروان حامد، وتامر محسن، ومحمد ياسين، والكتاب مريم نعوم، وتامر حبيب، ومحمد سليمان عبد الملك، و محمد أمين راضي.



