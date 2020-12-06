نختلف معه وليس عليه.. محمد الباز: وحيد حامد قدم الحقيقة للمصريين في كل أعماله.. فيديو

هنأ الاعلامي محمد الباز الكاتب وحيد حامد بعد تكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الثانية والأربعين التى تقام فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجارى.
واضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وحيد حامد يمكن أن نختلف معه لكن لا يمكن أن نختلف عليه مشيرا إلى أن وحيد حامد بالنسبة لعدد كبير من المفكرين المصرين هو الضمير الحي وانا منهم .
واوضح محمد الباز ،: لو عاوز تعرف الحق من الباطل شوف وحيد حامد بيقول ايه"، لافتا أن البعض يرى أن تكريم وحيد حامد تأخر، ولكنه يرى أن وحيد حامد كان يحصل على التكريم مع كل عمل فني جديد يقدمه للناس.
وتابع محمد الباز ، أن وحيد حامد قدم الحقيقة للمصريين وأفلامه كانت ضد اللصوص والفساد، وضد التطرف ولايزال الآن يحلم بأن يرى نهاية حقيقية للإخوان.
وقال وحيد حامد الكاتب الكبير ،: انني اشكر الله مرارا وتكرارا انني استطعت حمل رسالة بضمير حي ويقظ حيث انني اندفعت نحو مصالح الوطن والمواطن واعمالي وصلت للناس لانني اخذتها من الناس ولم اكذب عليهم واتمني أن اري نهاية حقيقية لجماعة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أنه يرى أن الإخوان هم مصدر التخلف ويريدون جر المصريين إلى الحياة البدائية.
وأضاف وحيد حامد،:عن وصيته للشعب المصري، قال:أنني اوصي الشعب المصري بالعمل لاننا لو حسبنا الانسان المصري بيشتغل كام ساعة في اليوم في الشهر هنلاقينا بنستهلك وقت كتير جدا على الفاضي وطاقة كبيرة على الفاضي، احنا مش أقل من حد، لكن لو أعدنا برمجة أنفسنا سنكون في مستوى أفضل".
واوضح وحيد حامد ، أن الإخوان ينشروا فكر فاسد، متابعا: "أنصح المصريين بأن يأخذوا الدين من مصادره الحقيقية، وألا يستمعوا لكلام المصاطب، فأنا ضد المتأسلمين".
وقد حاور الناقد طارق الشناوي السيناريست الكبير وحيد حامد سابقا ، الذي كرمه مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية وأقيمت الجلسة الحوارية في مسرح we بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.
قال وحيد حامد أنه لم يكن لديه حسابات في حياته، لافتا الي ان كل أمواله التي صنعها من قلمه، ولم يتكسب اى اموال الا اذا بذل فيها جهد حقيقي، مشيرا الي أنه لم يطمح إلى منصب او جاه، وباع نفسه لخدمة الناس، وعاش بينهم واراد ان يطرح مشاكلهم دون حسابات.
خلال الندوة أيضا يعرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان "الوحيد.. هي دي الحكاية" عن الكاتب الكبير وحيد حامد، من إخراج عبد الرحمن نصر، يتحدث فيه عدد من النجوم والسينمائيين، أبرزهم؛ يسرا، وكريم عبد العزيز، وليلي علوي، وآسر ياسين، وهند صبري، بالإضافة إلى المخرجين شريف عرفة، ومروان حامد، وتامر محسن، ومحمد ياسين، والكتاب مريم نعوم، وتامر حبيب، ومحمد سليمان عبد الملك، و محمد أمين راضي.