لمواجهة فيروس كورونا.. إجراءات احترازية مكثفة في مطروح

كثفت محافظ مطروح أعمال التطهير والتعقيم بجميع مدن المحافظة فى اطار الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد .





قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة ليلية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة وأماكن تكدس المواطنين والاسواق والمواقف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .









وأعلن جاب الله بانه تم تطهير شوارع إسكندرية والجلاء وشكري القوتلي وليبيا وعمر المختار بالسوق القديم والثانوية والشوارع المتفرعة منها وذلك ضمن جهود المدينة لمواجهة انتشار كوفيد 19 طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .





وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي استمرار اعمال التطهير والتعقيم اليومية بالمواقف والمدارس واماكن تكدس المواطنين والمساجد والمصالح الحكومية ومنازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .





وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد في الأماكن العامة المزدحمة بالمواطنين لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا علي صحة وسلامة الجميع.





كما قام مركز ومدينة الحمام برئاسة وجيه عبد الرازق وإشراف رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة بمتابعه أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع فريق الازمات والطوارئ بشركة المياه فرع الحمام والدفع بعدد ٢ سيارات مجهزة لاعمال التعقيم حيث تم تطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية وأبرزها شارع مراده والنائب سات وعمر بعيو وأمن الدوله و منطقه خط المياه بجوار مسجد النور بالاضافه الي تطهير أماكن التجمعات السكنية والتجارية والمصالح الحكومية والخدمية كمحطة القطار..السنترال...بنك التنمية ..البريد وموقف السيارات و مسجد الموقف ومستودع السلع التموينيه والمسجد الكبيربمدينة الحمام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما قام مركز ومدينة سيوة برئاسة العميد عصام عبدالغنى رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة رمل الحدادين والشاليهات، ووسط المدينة ، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.





كما واصلت أعمال تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة انطفير، والزيدان.بالاضافة الى اتمام أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمنطقة رمل الحدادين و ابني بيتك.





كما استمرت أعمال النظافة والتطهير بمركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد فوزى رئيس المدينة،حيث قام قطاع النظافة بتكثيف أعمال النظافة حيث تم نظافة العمارة البحرية والشارع الرئيسي للمدينة.