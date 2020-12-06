الصناعات الحرفية بمطروح.. الحفاظ على التراث وتوفير مصدر دخل للسيدات

تتميز م حافظة مطروح بإنتاج أنواع مميزة من الصناعات الحرفية والتراثية مثل الأكلمة وصناعة المشغولات والفضة ومنتجات النخيل والمفارش وأعمال الخرز.









الصناعات الحرفية اليديوية يتوارثها أبناء المجتمع من جيل إلى جيل ويحرص أبناء محافظة مطروح على الإبقاء على هذه الصناعات التى تعكس تاريخ قدماء أبناء مطروح وواحة سيوة .





وهذه الصناعات تعمل على حماية التراث من الاندثار والحفاط عليه، خاصة بواحة سيوة التى تمتلك العديد من الحرف التراثية لذلك فقد تم انشاء البيت السيوى لتجميع الادوات التراثية .









ويحرص زوار المحافظة على شراء المنتجات اليدوية خاصة الأكلمة اليدوية بمطروح وصناعة مشغولات السيدات من الفضة بواحة سيوة والتي يقبل الأجانب على شرائها بالاضافة الى صناعة الخرز.





قال محمد عمران من اهالى سيوة، إن هذه الصناعات الحرفية واليدوية تواجه عدة مشاكل منها ارتفاع تكلفة صناعتها واستغراق وقت كبير في صناعتها ولا تناسب سعر البيع بالإضافة إلى قلة الأيدي العاملة في صناعتها حيث قل عدد السيدات التي تعمل بهذه الحرف.





وأكد ضرورة وضع الحرف التراثية علي خريطة المزارات السياحية وإعداد كتيبات تلقي الضوء علي تاريخها ليتعرف عليها السائح العربي والأجنبي ، وكذا المواطن المصري الذي لايعرف عن تلك الحرفة كثيرا رغم أنها مهنة وحرفة الآباء والأجداد، لافتا إلى ضرورة قيام مراكز التراث بتدريب النشئ علي الحرفة لإعداد أجيال جديدة لديها القدرة علي إحياء المهنة.





وأوضح أن أولى الخطوات للحفاظ على التراث السيوي هو إنشاء متحف البيت السيوى في عام 1990 بالتعاون مع الحكومة الكندية ليصبح ملاذا للراغبين في التعرف على العادات والتقاليد ونمط الحياة والمعيشة والتكوين المعمار، مضيفا أنه يتم وضع الصناعات الحرفية السيوية والتي تميز الواحة في هذا المتحف.





وأكد المهندس محمود عيد الامير رئيس مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، قيام إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتنظيم دورات التدريب الخاصة بأعمال الخرز لفتيات مطروح .





وأضاف أنه يتم تدريب السيدات علي كيفيه تصميم وشَغل الإكسسوارات وتنسيق الألوان وكل ما يخص هذه الأعمال من خامات وأدوات، لافتا إلى ان السيدات رحبن بمثل هذه التدريبات وشجعتهم مثل هذه الأعمال علي بدء مشاريعهم الخاصة داخل مجتمعاتهم، وطالبن بدورات أخرى مثل تدريب الحياكة وغيرها من الانشطة التي يسهل ممارستها داخل مجتماعتهم.





وأشار إلى أن الهدف من هذه الصناعات الحفاظ على التراث بالاضافة الى توفير فرص عمل ومصدر دخل خاصة للسيدات المعيلات مما يساعدهم فى تحمل نفقات الحياه مضيفا انه يتم العمل على تسويق هذه الصناعات فى المعارض الداخلية التى تقام بالمحافظة خاصة فى موسم الصيف او الخارجية فى المحافظات الاخرى .





وأكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير وحدة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة أنه تم إستكمال الدورة التدريب المبدئية عن أعمال الخرز والتي تستمر ثلاثة أيام للتدريب على كيفيه تصنيع الخرز والإكسسوارات وكيفيه بدء المشاريع متناهيه الصغر للسيدات بالمجتمعات المحلية لتسحين دخولهن وإتاحة فرص عمل لهم .





وأوضحت فاطمة عبد الحاكم أن الفتيات في المجتمعات المحلية لديهم موهبة كبيرة في الاستجابة لتعليم مشغولات الخرز والأعمال اليدوية.