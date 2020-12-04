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محافظات

قائمة حلول مقترحة لحل مشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تفقد العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة والمهندس حسين السنينى مدير  تنمية القرية بمحافظة مطروح  ومنسق مبادرة حياة كريمة بمطروح  بالاضافة الى لجنة مكونة من المهندس على محي الدين مدير عام الصرف الزراعي بمطروح ، ومحمد بكر نائب رئيس مرگز ومدينة سيوة ، وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لادارة مياه الرى مصرف انصرانى ومصرف المحيط الغربى والمصرف الموازى للكثبان والمناطق المستصلحة جنوب بركة سيوة لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى.


واوضح المهندس حسين السنينى انه تم بحث سبل تعظيم الاستفاده من مياه الصرف الزراعي بالتعاون بين  محافظة مطروح ووزارة الرى والموارد المائية لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى ببعض المناطق بسيوة ،تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة على ارض الواقع مع المشاركة فى وضع حلول واقعية  

  واضاف أنه تم وضع مقترح يشمل إعادة استخدام المياه من مصرف انصرانى ومصرف المحيط الغربى فى رى مناطق بمنطقة تن تاكل ومنطقة الكثبان جنوب بركة سيوة ، وذلك من خلال عمل مصرف صناعى أو قنطرة حجز على مصرف انصرانى للتحكم فى مسار المياه، مع أعمال ترابية لإنشاء المجرى المائى الى موقع مصرف وحدات الرفع  وأعمال تدبيش.

واوضح أنه تم وضع مقترح يشمل انشاء ٣ كوبرى مفتوح و ٢ خزان تجميع المياه بطرد الوحدات لرفع المياه اليها حيث سيتم توريد وحدات رفع ديزل هيدرافلو بتصرف ٣ م٣ث بعدد ٦ وحدات تصرف الوحدة نصف م٣ث .

 واشار الى أن  التكلفة التقديرية لشراء وحدات الرفع بحوالى  ٥ مليون جنيه وخزانات ومراوى بنحو  ٢ مليون جنيه،وقنطرة حجز وعدد ٣ كبارى مفتوحة  بتكلفة حوالى ٣ مليون جنيه، وأعمال ترابية وتدبيش بحوالى  ١ مليون جنيه.بإجمالى حوالى ١١ مليون جنيه وذلك بتمويل من  برنامج حياه كريمة بقرى المراقى وبهى الدين.


يذكر ان مشكلة الصرف الزراعي تعد أحد أهم المشكلات التى تعاني منها واحة سيوة منذ أكثر من 37 عاما والتي تهدد زراعات الواحة.  

ورغم العديد من الدراسات التي أجريت بالواحة علي مدار عقود  طويلة إلا أن المشكلة مازالت مستمرة  وتهدد المصدر الرئيسي  لدخل مواطني الواحة ،بسبب  المشاكل المائية  لارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائي التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية.


وأجرى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية بزيارة لواحة سيوة الشهر الماضى يرافقة محافظ مطروح  لبحث  مشكلة الصرف الزراعي حيث التقي بمشايخ الواحة بالاضافة الي زيارة بحيرات المياه. 

كما تم خلال اللقاء بمشايخ الواحة  استعراض عدد من المقترحات والحلول التى تم التوصل اليها لمعالجة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى خلال الجولة الميدانية  على عدد من المواقع والبحيرات المتضررة بالواحة. 

وتم بحث كل مقترح على حدى من جميع الجوانب ومدي فاعليته العاجلة او الاجلة والفائدة والتكلفة للوصول الي حل لهذه المشكلة التي عانت منها الواحة لسنوات.

 واكد وزير  والموارد المائية والري انه سيتم العمل علي  وضع حلول عاجلة لخفض زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة و العمل على خفض منسوب الماء الأرضي ،بما يساهم في تحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها .



قائمة حلول مقترحة لحل مشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة
قائمة حلول مقترحة لحل مشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة
قائمة حلول مقترحة لحل مشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة
قائمة حلول مقترحة لحل مشكلة الصرف الزراعى بواحة سيوة
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