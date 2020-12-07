ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يرشح مدعي عام كاليفورنيا لمنصب وزارة الصحة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:49 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شريف سيد
كشفت مصادر عن عزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ترشيح المدعي العام لولاية كاليفورنيا الامريكية، أكزافير بيسير، لتولي وزارة الصحة في التشكيل الوزاري الجديد لبايدن. 

وقالت المصادر إلى شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية إن بيسيرا، البالغ من العمر 62 عاما، هو المرشح الأقرب لتولي منصب وزارة الصحة في وزارة بايدن. 

وذكرت الوكالة الأمريكية أنه في حالة تأكيد هذا الترشيح، سيكون بيسيرا هو أول لاتيني يتولى هذا المنصب، وسط محاولات من بايدن لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الهامة في إدارته. 

انتخب بيسيرا في عام 2016، ليتولى منصب المدعة العام في كاليفورنيا، خلفا لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي انتخبت آنذاك في مجلس الشيوخ الأمريكي. 

ويحاول الرئيس الأمريكي المنتخب، اختيار فريق يتمتع بخبرة كبيرة في الصحة العامة، والقانون، ومهارة إدارة الأزمات، وذلك للتعامل مع جائحة فيروس كورونا فور توليه المنصب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كامالا هاريس.. أول سيدة سوداء نائبا لرئيس الولايات المتحدة

داعم قوي.. أمين عام حلف الناتو يهنئ بايدن بالفوز برئاسة أمريكا

أمير الكويت وولي عهده يهنئان بايدن وهاريس بالفوز

أقوى مفاجآت بايدن .. البنتاجون في يد امرأة لأول مرة في التاريخ ..تفاصيل وصور

بايدن يعلن عن أسماء جديدة لكبار مساعديه في البيت الأبيض

فريق بايدن يتوقع إعلان الحكومة الأسبوع المقبل.. ويؤكد عدم التواصل مع إدارة ترامب

ترشيحاتنا

لا يليق حدوثه.. تعليق أحمد موسى على منع رجائي عطية من دخول مقر المحامين العرب

أضر بـ سمعتي الإعلامية.. رد قوي من أسامة كمال على قرار وقفه

رسميا| أحمد الشيخ يوقع لـ بيراميدز 3 سنوات

الزمالك هو من طلب التعاقد مع أحمد الشيخ واللاعب لم يوافق رسميًا.. الحقيقة كاملة

فيديوجراف.. أسباب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

فستان شفاف وجماجم.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار.. فستان غريب يمكن ارتداؤه بـ 11 طريقة مختلفة.. صور

بالأسود.. ابنة عمرو دياب تثير جدل بإطلالة جريئة

لـ السيدات.. ابتعدي عن هذه التسريحات لمنع تساقط الشعر