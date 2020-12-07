سهل و لذيذ .. طريقة عمل رول السوسيس في المنزل

رول السوسيس من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك، فقد حرصت الشيف سارة عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك بـ طريقة عمل رول السوسيس





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مقادير رول السوسيس

٣ كوب دقيق

٣ ملعقة كبيرة زيت

٢ ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

٢ ملعقة صغيرة بيكينج صودا

ماء مغلي





-لدهن الوجه

رشة قهوة سريعة الذوبان

بيضه

ملعقة كبيرة حليب





-الحشو وإضافات للوجه

سوسيس

جبنه شيدر

جبنه موتزاريلا

فلفل اخضر حار شرائح

فلفل أحمر حار شرائح

زعتر جاف





طريقة التحضير

لعمل العجينة يخلط الدقيق مع السكر والخميرة والملح، يضاف الزيت ونبدأ في العجن مع إضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتجمع العجينه.

تعجن العجينه جيدًا بعد ان تتجمع حوالي ١٠-١٢ دقيقة حتى تنعم تمامًا وتخلو من أي شقوق.

تنقل العجينة لطبق مرشوش بالدقيق وتترك لتختمر حتى تتضاعف في الحجم.

بعد ان تختمر العجينه تنقل على سطح نظيف وتقسم قطع متوسطة الحجم بحجم البيضه تقريبًا.

تبرم كل قطعة عجينه من المنتصف للخارج باليد، تكرر العمليه مع كل قطع العجين، يلف السوسيس بالعجينة بالمبرومة وتضغط الأطراف لتغلق على السوسيس.

تحضر حله او ووك عميقه وتملئ بالماء الساخن، يرفع الماء على النار ويترك حتى يغلي جيدًا، تضاف البيكينج صودا للماء المغلي ومن ثم تضاف رولات السوسيس في الماء، تترك الرولات في الماء ليغلي، عندما ترتفع الرولات على وجه الماء تترك دقيقه إضافية ومن ثم ترفع من الماء المغلي على صينية خبز مدهونة بالزيت.

يخلط البيض مع ملعقة كبيرة من الحليب ورشة من القهوة سريعة الذوبان، يدهن وجه رولات السوسيس بخليط البيض، تضاف الجبن على الوجه ومعها الفلفل الحار او الزعتر ومن الممكن ان نستبعد الجبن ويرش الوجه بالسمسم او حبة البركة او يترك بدون اضافات اطلاقًا.

تخبز رولات السوسيس في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٢٠ على الرف الأوسط بحرارة من أسفل وأعلى وتفتح المروحة في حالة وجود مروحة في الفرن، تترك الرولات في الفرن حتى تنتفخ وتحمر وتنضج العجينه، ترفع رولات السوسيس من الفرن وتقدم مع الكاتشب.



