زراعة الشرقية تنظم مسيرة بالأعلام لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية

نظم عدد من العاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بقيادةالمهندس علاء لاشين وكيل الوزارة اليوم، تجمعا للتوجه للأدلاء بأصواتهم ، وحث المواطنين علي النزول والمشاركة في العملية الإنتخابية خلال جولة الإعادة رافعين العلم المصرى.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتعقيم ، بجميع اللجان والمقار الإنتخابية والمناطق المحيطة بها ،وتطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية خارج اللجان وبداخلهم من حيث إجراء أعمال التعقيم وفحص المواطنين قبل دخول اللجان بالكاشف الحراري والتأكيد علي المواطنين بإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حفاظًا على صحتهم من الإصابة بالفيروسات.





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كما وجه المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر إنتخابي من حيث تجهيز أماكن لإنتظار الناخبين من كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان،لاتمام العرس الديمقراطي في ابهي صوره.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لعمل كردون أمني أمام اللجان وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذى والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان مناشدًا المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي وإستكمال مسيرة التنمية والبناء.

جدير بالذكر ان عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظة الشرقية ٤ ملايين و٤٢٧ ألف و٣٧٥ ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام ١٥٩٧ لجنه انتخابية فرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

فيما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، الي أنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل علي مدار الساعة خلال يومي جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف إدارتي ( مكافحة الأمراض المتوطنة - ناقلات الأمراض) بتطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، والبالغ عددهم 1597 لجنة لاستقبال 4 ملايين و 472 ألف ناخب وناخبه ممن لهم حق التصويت وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية، كما تم التأكيد علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ومخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف عليها خلال يومي الانتخابات سواء من الجهاز الإشرافي أو المراقبين الصحيين، وفنيين الصيانة بالإضافة الي التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة علي الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة.

وفي ذات السياق أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم علي جاهزية جميع المدارس التي ستشهد اجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال اجراء اعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير كاشف حراري داخل كل لجنة انتخابية بنطاق المحافظة والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة اولا بأول من محيط المدارس الي بها لجان انتخابية , مع وضع علامات التباعد داخل اللجان حرصا علي صحة وسلامة الناخبين والقائمين علي العملية الانتخابية مشيرًا إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرفه العمليات الرئيسية وإدارة الازمات والكوارث بالديوان العام لتعمل علي مدار الساعة لمتابعة سير انتظام العملية الانتخابية بالمدارس التي ستشهد اجراء الانتخابات بها مشيرا الي انه تم تكليف مديري المدارس بالتواجد علي مدار يومي الانتخابات لتذليل أي عقبات قد تحدث والعمل علي تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع لاستكمال الحياه النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية و المشاركة في بناء الوطن.