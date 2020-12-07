إسعاف الشرقية يدفع بـ 157 سيارة فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية، بـ 157 سيارة إسعاف للتواجد بمحيط اللجان الانتخابية بالمحافظة، والبالغ عددها 1597 لجنة استعدادا لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، والمُقرر لها أن تنطلق بعد قليل.

فيما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، أنهتم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل علي مدار الساعة خلال يومي جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها.





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وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تكليف إدارتي ( مكافحة الأمراض المتوطنة - ناقلات الأمراض) بتطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، والبالغ عددهم 1597 لجنة لاستقبال 4 ملايين و 472 ألف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت ، وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية، كما تم التأكيد علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ومخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف عليها خلال يومي الانتخابات سواء من الجهاز الإشرافي أو المراقبين الصحيين، وفنيين الصيانة بالإضافة الي التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية لتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة علي الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة.





وفي ذات السياق ، أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ،علي جاهزية جميع المدارس التي ستشهد اجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال اجراء اعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير كاشف حراري داخل كل لجنة انتخابية بنطاق المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة اولا بأول من محيط المدارس الي بها لجان انتخابية , مع وضع علامات التباعد داخل اللجان حرصا علي صحة وسلامة الناخبين والقائمين علي العملية الانتخابية .









واشار إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرفه العمليات الرئيسية وإدارة الازمات والكوارث بالديوان العام لتعمل علي مدار الساعة لمتابعة سير انتظام العملية الانتخابية بالمدارس التي ستشهد اجراء الانتخابات بها ،مشيرا الي انه تم تكليف مديري المدارس بالتواجد علي مدار يومي الانتخابات لتذليل أي عقبات قد تحدث والعمل علي تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع لاستكمال الحياه النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية و المشاركة في بناء الوطن.