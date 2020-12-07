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رياضة

الأهلي يعلن خروج وليد سليمان من المستشفى واقتراب تعافيه من كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، خروج وليد سليمان صانع ألعاب الفريق من المستشفى بعد اقتراب شفائه بشكل تام من فيروس كورونا. 

وقال محمد شوقى: "إن وليد سليمان غادر المستشفى أمس بعدما أجريت له مسحة وأظهرت حاجته للإعادة، فهى ليست مسحة إيجايبة ولا سلبية، وبخبرتنا فى التعامل مع كورونا طالما ظهرت المسحة إعادة تكون المسحة التى تليها سلبية".

وأضاف محمد شوقى: "وليد سليمان لم يتسرع ودخل الجيم مثلما تردد، وليد لم تظهر عليه أى أعراض كل ما فى الأمر أنه مع كل مسحة تظهر إيجايبة قررنا عزله بالمستشفى لأن الفيروس أصاب أكثر من شخص فى أسرته، فقررنا دخوله المستشفى لسرعة شفائه وعزله، وأمضى هناك يومين وخرج بالأمس، وسيجرى مسحة جديدة يتوقع أن تكون سلبية ليتعافى بشكل نهائى".

وتابع رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: "بيكهام سيجرى مسحة اليوم، وديانج أصبح سليمًا وقرار مشاركته وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، وسمير عدلى سيجرى مسحة جديدة وحالته مستقرة وخرج من العناية المركزة لغرفة عادية وسيخرج من المستشفى خلال يومين وبذلك سيكون الاهلى خالى من كورونا تمامًا".

وعن طبيب الاهلى الذى سوف يخلف خالد محمود قال محمد شوقى: "أحضرت سير ذاتية لأطباء كبار وهى على مائدة الخطيب ليختار من بينها بالتشاور مع الجهاز الفنى لإعلان طبيب الفريق الاول".

وعن الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد قال رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: "حتى أتحدث عن حالتهم لابد أن يكون لدى تقارير عنهم وهى غير متوفرة معى حاليًا
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