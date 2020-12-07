محمود مسلم: المهنة تمر بتحديات اقتصادية كبيرة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ إن المهنة تمر بتحديات كبيرة جدا اقتصادية ولوجستية وإنه يتمنى أن يساهم مع زملائه في مجلس الشيوخ في حلها.

واضاف مسلم خلال احتفالية تكريم الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ والتى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن مصر تخوض معركة وعي وأن من ينكرها إما جاهل أو مغرض.





وتابع "مسلم" أشكر صاحب الدعوة الكريمة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؟ وسعيد بوجودي في وسط نخبة من الاساتذة والاصدقاء، وتعييني في الشيوخ جاء في وقت يمر به الوطن و المهنة بتحديات، خاصة فيما يخص قضية الوعي مضيفا من لا يعرف أن مصر تواجه مؤامرة اما جاهل او مغرض"، موضحا أن جزءا كبيرا من المؤامرة يعتمد على بث الشائعات" "وهنا يأتي دورنا لمواجهة هذه الحملة الشرسة المغرضة، ان شاء الله يتبني مجلس الشيوخ قضايا هادفة واستراتيجيات تتبني مثل هذه الأمور وبالطبع ستكون مهنة الإعلام على رأس اجندتنا.