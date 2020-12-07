مش هنبطل نسافر.. مصر للطيران تطرح تخفيضا 40% على تذاكر رحلات لندن.. تفاصيل

طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، مجموعة تخفيضات تحفيزية على تذاكر السفر الدولية إلى لندن، ضمن الحملة التي أطلقتها لدعم السفر وقطاع الطيران المدني، تحت عنوان "مش هنبطل نسافر".
وأعلنت مصر للطيران عن تخفيض يصل إلى 40% على أسعار تذاكر السفر على الدرجة السياحية ورجال الأعمال على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لندن، حيث يمكن للعملاء شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2020، على أن يكون السفر حتى 31 مايو 2021.
وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال هذه الآونة رحلة يوميًا إلى مدينة لندن من مطار القاهرة بمعدل 7 رحلات أسبوعيا في ظل حركة السفر الضعيفة التي تشهدها معظم مطارات دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتسير مصر للطيران اليوم، الإثنين، 40 رحلة دولية لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 3600 راكب، إلى وجهات (دبي، أبو ظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل، و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و5 رحلات شحن جوى).
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.