مش هنبطل نسافر.. مصر للطيران تطرح تخفيضا 40% على تذاكر رحلات لندن.. تفاصيل

طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، مجموعة تخفيضات تحفيزية على تذاكر السفر الدولية إلى لندن، ضمن الحملة التي أطلقتها لدعم السفر وقطاع الطيران المدني، تحت عنوان "مش هنبطل نسافر".





وأعلنت مصر للطيران عن تخفيض يصل إلى 40% على أسعار تذاكر السفر على الدرجة السياحية ورجال الأعمال على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لندن، حيث يمكن للعملاء شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2020، على أن يكون السفر حتى 31 مايو 2021.





وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال هذه الآونة رحلة يوميًا إلى مدينة لندن من مطار القاهرة بمعدل 7 رحلات أسبوعيا في ظل حركة السفر الضعيفة التي تشهدها معظم مطارات دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



