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حوادث

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم مروع بالمنصورة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:28 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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همت الحسينى
أصيب ١٤ شخصا بإصابات متفرقة على الطريق السريع بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من بينهم عريس وعروسه كان متوجهين لشراء الشبكة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية بلاغا من شرطه النجدة بوقوع حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة ملاكى على الطريق السريع بمدينة المنصورة امام اكاديمية السلاب ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث و١١ سياره اسعاف الى مكان البلاغ وتبين ان اتوبيس كان يستقله عريس وعروسه وعدد من اقاربهم لشراء شبكه قد اصطدم بسياره ملاكى ماركة فيات ١٢٨ تقل اسرة مكونه من ٥ أفراد مما ادى الى اصابة ١٤ شخص من العائلتين بينهم العريس والعروسه .

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تم على الفور نقل المصابين الى مستشفى المنصورة الدولى منهم ٣ حالات فى حالات خطره جدا، مضيفا أن جميع الفرق الطبية متواجدة بالمستشفى من اجل متابعة المصابين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
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