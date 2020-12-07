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فن

ريهام عبد الغفور لـ صدى البلد: قضايا المرأة عمرها ما هتخلص مهما قدمنا أعمال فنية.. فيديو

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:58 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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آيه عاطف
تحدثت الفنانة ريهام عبدالغفور عن أسباب تركيز الدراما خلال هذه الفترة على القضايا النسائية، وقالت إن "قضايا المرأة عمرها ما هتخلص مهما قدمنا أعمال فنية".

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إن جديدها المقبل هو فيلم "ليلة العيد"، كاشفة عن كواليس الدور، وفريق العمل، كما تحدثت أيضا عن تجربة لجنة التحكيم وأهميتها في حياة الفنان.

ووجهت الشكر لصناع مهرجان القاهرة على إقامة هذه الدورة في هذه الظروف الاستثنائية، واصفة إياها بـ الشجاعة بسبب إجراءات فيروس كورونا.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة للدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، وجاء الاعضاء كالاتي.

- تيزيان بوشي.. مخرج ومبرمج سويسري، درس تاريخ السينما وعلم الجمال في جامعة لوزان، ومعهد الفنون في بلجيكا. عمل بعدد من المهرجانات السينمائية منها "لوكارنو". شاركت أفلامه القصيرة "إلى القمة"، و"صوت الشتاء" في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، وحاليا يقوم بأعمال المونتاج لأول أفلامه الروائية "ليلوت".

- ريهام عبد الغفور، ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها في الدراما التلفزيونية، قبل أن تنطلق في السينما عام 2002 بالمشاركة في فيلمي "سحر العيون"، و"صاحب صاحبه"، ثم توالت أدوارها السينمائية من بينها "ملاكي إسكندرية"، و"جعلتني مجرما"، و"الخلية"، و"سوق الجمعة"، وخلال مسيرتها حصلت على العديد من الجوائز.

- أنيسة داود.. ممثلة ومخرجة ومنتجة تونسية، عُرفت في بدايتها كممثلة قبل أن تتجه للإنتاج ثم الإخراج. من أفلامها الوثائقي الطويل "نساءنا في السياسة والمجتمع"، والفيلم القصير "أفضل يوم على الإطلاق" الذي افتتح قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي الحادي والسبعين. تقوم في الوقت الحالي بتطوير السيناريو لفيلمها الروائي الطويل الأول "الخالدون"

وكان قد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي وجاءت كالتالي 

- إيفان إيكتش
 مخرج صربي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية، ومنها جائزة لجنة التحكيم الخاصة في برنامج شرق الغرب بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي، عن فيلمه الروائي الطويل الأول "البرابرة" عام 2014، كما عرض فيلمه "واحة" للمرة الأولى في الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا.

- محمد فراج
ممثل مصري بدأ حياته المهنية كممثل في مسرح الجامعة عام 2000، خلال مسيرته حصل على العديد من الجوائز، منها؛ جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومي للسينما عن دوره في فيلم "قط وفار"، كما منحته جمعية نقاد السينما المصريين جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الممر".

- علا الشيخ
ناقدة سينمائية  فلسطينية/أردنية ، ومبرمجة أفلام لعدد من المهرجانات السينمائية، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم  في عدة مهرجانات سينمائية، وعضو لجنة اختيار الفيلم الفلسطيني للتنافس على الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
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