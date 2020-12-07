الأوراق المطلوبة لاستلام الكارنيهات لجميع الفرق ببنات عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد".





وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميلا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.





وأشارت إلي الأوراق المطلوبة لاستلام الكارنيهات لجميع الفرق من الأولى إلى الرابعة وهي كالاتي:





١-إيصال المصروفات للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠١٠





٢-رقم الكود والرقم القومي للفرقة الثانية والثالثة والرابعة





٣-لطلاب الفرقة الأولى إحضار رقم جلوس الثانوية العامة,





٤- أن تكون طالبة الفرقة الأولى أجرت التشعيب الداخلي علي الموقع وتم وضع صورة شخصية.





٥-الطالبات التي لم يقمن بالتشعيب عليهن إحضار صورة شخصية ورقم قومي مطبوع علي كارنيه الكلية البريد الإلكتروني الرسمي لكل طالبة





وفي سياق آخر أصدر أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الإتحادات الطلابية للعام الجامعى٢٠٢١/٢٠٢٠



