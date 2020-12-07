الأوراق المطلوبة لاستلام الكارنيهات لجميع الفرق ببنات عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد".
وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميلا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.
وأشارت إلي الأوراق المطلوبة لاستلام الكارنيهات لجميع الفرق من الأولى إلى الرابعة وهي كالاتي:
١-إيصال المصروفات للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠١٠
٢-رقم الكود والرقم القومي للفرقة الثانية والثالثة والرابعة
٣-لطلاب الفرقة الأولى إحضار رقم جلوس الثانوية العامة,
٤- أن تكون طالبة الفرقة الأولى أجرت التشعيب الداخلي علي الموقع وتم وضع صورة شخصية.
٥-الطالبات التي لم يقمن بالتشعيب عليهن إحضار صورة شخصية ورقم قومي مطبوع علي كارنيه الكلية البريد الإلكتروني الرسمي لكل طالبة
وفي سياق آخر أصدر أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الإتحادات الطلابية للعام الجامعى٢٠٢١/٢٠٢٠
برئاسة ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسًا ومشرفا عاما و عضوية كل من: أ.د. كريم مصطفى البطوطى وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب و ا.د. تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة و ا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و ا. إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و ا. محمد أحمد عبد الملك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و محمد فتوح محمد متولى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق و هاجر ابراهيم محمد عبد العال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.