52 دائرة في 13 محافظة.. خريطة المرحلة الأخيرة من انتخابات النواب

ينطلق غدا الثلاثاء، آخر أيام التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة بانتخابات مجلس النواب، التي بدأت اليوم الاثنين، في 13 محافظة تمهيدًا لإكمال عقد الفائزين في انتخابات مجلس النواب.
تجرى المنافسة في هذه الجولة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.
وفيما يلي خريطة دوائر الإعادة بانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة:
- 6 دوائر بمحافظة القاهرة 5 منها لحسم مقعد واحد وهي أول مدينة نصر، الزيتون، حدائق القبة، المرج، البساتين ، بينما حلوان لحسم مقعدين.
- دائرة قليوب بمحافظة القليوبية لحسم مقعد واحد.
- محافظة جنوب سيناء لحسم دائرة قسم طور.
- محافظة بورسعيد لحسم دائرة بور فؤاد .
- محافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدا وتخوض بدوائرها الـ 10 ويتنافس فيها 42 مرشحا.
- محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدا يتنافس عليها 42 مرشحا فى دوائرها الـ 8.
- محافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد يتنافس عليها 20 مرشحا فى دوائرها الأربع.
- محافظة السويس مخصص مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين فى دائرة واحدة.
- محافظة دمياط مخصص لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 فى دائرتيها الاثنين.
- محافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 بدائرتيها الاثنين.
- محافظة الإسماعيلية مخصص لها 5 مقاعد يتنافس عليها 10 مرشحين فى دوائرها الثلاث.
- محافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدا ويتنافس عليها 28 مرشحا فى دوائرها الـ 7.
- محافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدا ويتنافس عليها 22 مرشحا بـدوائرها الـ 6.