52 دائرة في 13 محافظة.. خريطة المرحلة الأخيرة من انتخابات النواب

ينطلق غدا الثلاثاء، آخر أيام التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة بانتخابات مجلس النواب، التي بدأت اليوم الاثنين، في 13 محافظة تمهيدًا لإكمال عقد الفائزين في انتخابات مجلس النواب.









تجرى المنافسة في هذه الجولة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.







