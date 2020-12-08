تحذيرات من تعرض لبنان لكارثة.. تفاصيل

حذرت وكالات أممية، من تعرض لبنان لكارثة اجتماعية، بفعل إلغاء الدعم دون وضع أي ضمانات اجتماعية، لحماية الفئات الأكثر ضعفا.





وجاء هذا التحذير، عقب تصريحات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، التي قال فيها إن الدعم المقدم من الدولة، يمكن أن يستمر لمدة شهرين فقط، داعيا الحكومة إلى وضع خطة لذلك.





ونقلت صحيفة النهار اللبنانية جزءا من مقال يوكي موكو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان، والذي قالت فيه: "سيكون تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر ضعفًا في البلاد هائلًا، ومع ذلك لا يوجد شيء تقريبًا للمساعدة في تخفيف أثر ذلك".





وأضافت: "من الأهمية بمكان أن ندرك أنه اجتياز لبنان لمنحدر آخر الآن، من دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولًا، سيلحق كارثة اجتماعية بمن هم أكثر ضعفًا في البلاد، وسيطيح برفاهيتهم ورفاهية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة".





فيما كشف البنك الدولي عن صدمة جديدة للشارع اللبناني، عقب صدور تقرير له توقع فيه استمرار تفاقم الفقر في لبنان، ليضرب أكثر من نصف السكان بحلول عام 2021.





يذكر أن مصرف لبنان المركزي يدعم السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، حتى بعد أن فقدت الليرة 80% من قيمتها.



