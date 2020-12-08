الوحش القادم.. نيسان تستعرض قدرات الوحش القادم ارمادا 2021 .. فيديو

كشفت شركة NISSAN اليابانية العريقة عن فيديو تشويقي مدة 6 ثوان فقط، تظهر فيه المقاتلة الأكثر شراسة NISSAN ARMADA 2021 وهي تشق الطرق الوعرة ويبدو أنها في الطريق إلى الإنطلاق، وتشكل هذه النسخة أحد وحوش نيسان من عائلة الـSUV، ومن المفترض أن هذه السيارة العملاقة ستحمل معها عدة ترقيات جديدة وتقنيات أكثر تطورًا.





فما هي إلا مجرد ساعات تفصلنا عن هذا الحدث المنتظر، حيث سيتم الكشف عن السيارة نيسان أرمادا 2021 بعد ساعات محدودة، و من المحتمل أن NISSAN ARMADA 2021 سوف تزود بمحرك من طراز V8 بسعة 5600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 390 حصان، وبعزم دوران يبلغ 533 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات بسبع سرعات.





كما أظهر الفيديو التشويقي ملامح للسيارة العملاقة والتي اعتمدت على مصابيح LED أمامية وخلفية، وهناك إختلاف في شكل الشبكات الامامية والصادم الخلفي، ويبدو انها ترتكز على عجلات رياضية قرابة العشرين بوصة.





ومن المتوقع أن تأتي NISSAN ARMADA 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية، وبرامج المكابح المتطورة، وكذلك الأمر إلى أنظمة التعليق كونها واحدة من وحوش الطرق الوعرة.



