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سيارات

الوحش القادم.. نيسان تستعرض قدرات الوحش القادم ارمادا 2021 .. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
الوحش القادم..نيسان
الوحش القادم..نيسان تستعرض قدرات الوحش القادم ارمادا 2021
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صبري طلبه
كشفت شركة NISSAN اليابانية العريقة عن فيديو تشويقي مدة 6 ثوان فقط، تظهر فيه المقاتلة الأكثر شراسة NISSAN ARMADA 2021 وهي تشق الطرق الوعرة ويبدو أنها في الطريق إلى الإنطلاق، وتشكل هذه النسخة أحد وحوش نيسان من عائلة الـSUV، ومن المفترض أن هذه السيارة العملاقة ستحمل معها عدة ترقيات جديدة وتقنيات أكثر تطورًا.

فما هي إلا مجرد ساعات تفصلنا عن هذا الحدث المنتظر، حيث سيتم الكشف عن السيارة نيسان أرمادا 2021 بعد ساعات محدودة، و من المحتمل أن NISSAN ARMADA 2021 سوف تزود بمحرك من طراز V8  بسعة 5600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 390 حصان،  وبعزم دوران يبلغ 533 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات بسبع سرعات.

كما أظهر الفيديو التشويقي ملامح للسيارة العملاقة والتي اعتمدت على مصابيح LED أمامية وخلفية، وهناك إختلاف في شكل الشبكات الامامية والصادم الخلفي، ويبدو انها ترتكز على عجلات رياضية قرابة العشرين بوصة.

ومن المتوقع أن تأتي NISSAN ARMADA 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية، وبرامج المكابح المتطورة، وكذلك الأمر إلى أنظمة التعليق كونها واحدة من وحوش الطرق الوعرة.

يذكر أن تصميم السيارة مستوحى من شقيقتها باترول والتي تمتعت بمحرك V8 ، ينتج بقوة 400 حصان وعزم 560 نيوتن/متر، معتمد على أحدث الانظمة الصديقة للبيئة ويعمل على تحسين استهلاك الوقود، ولم تقتصر الشقيقة باترول على هذا المحرك فقط بل تقدمت بنسخة أخرى تستمد عومها من محرك V6 يولود قوة بقوة 275 حصانًا وعزم 394 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.
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