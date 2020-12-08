داليا أيمن: الرئيس السيسي أكد على ضرورة زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر الفترة القادمة.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن قصر الإليزيه كان يشهد بالأمس مؤتمرا مهما ، لافتة إلى أن هناك علاقات مشتركة بين مصر وفرنسا منذ القدم فى الثقافة والسياحة والتجارة مما يوطد العلاقات بين الدولتين وكان هناك حديث عن مزيد من التعاون بين البلدين فى الفترة القادمة.









وأضاف الإعلامية داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على دعم الاقتصاد بين البلدين وزيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر فى الفترة القادمة، كما أن هناك العديد من المشروعات العملاقة فى مصر.





وحملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" عقب انتهاء مباحثاتهما، العديد من الرسائل.





وأكد الرئيس خلال كلمته على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حاليًا، وأكدنا على ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى، والتحول الرقمي والنقل، والصحة، والبنية الأساسية".





وقال: "كما استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير لبلدينا ولقد ناقشنا أيضًا أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد والتي جعلت معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" بها تكاد تكون منعدمة كما أعربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من ٤ أكتوبر ۲۰۲۰".