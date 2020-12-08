محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات النواب

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع أعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المعنية ، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وذلك للاطمئنان على ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020م .

ووجه محافظ الشرقية الشكر لأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي إستطاعت متابعة سير العملية الانتخابية أمس لحظة بلحظة .

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وشدد المحافظ على أعضاء الغرفة بالتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف على العملية الإنتخابية وكذلك الإطمئنان على أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة ليخرج المشهد الإنتخابي في جولة الإعادة بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان الإنتخابية والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الإدارية داخل المقار الإنتخابية وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الإنتخابية وتحديد علامات للناخبين للوقوف عليها والإدلاء بأصواتهم مع مراعاه المسافات البينية للحد من التجمعات.

وقال المحافظ إن المشاركة في الإنتخابات تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا وحق من حقوق الإنسان يتطلب مشاركه الجميع لإستكمال النهج الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد والحرص على إتاحه المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأكد محافظ الشرقية أن غرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام في حاله انعقاد دائم وتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية لتذليل أي عقبات او مشكلات خلال يومي الإنتخابات.

وفي نهاية الإجتماع طالب محافظ الشرقية المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم ، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظه الشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبه يدلون بأصواتهم أمام 1597 لجنه فرعيه بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتعقيم بجميع اللجان والمقار الإنتخابية والمناطق المحيطة بها ، قبل فتح اللجان أبوابها لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠م مؤكدًا ضرورة تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية خارج اللجان وبداخلهم من حيث إجراء أعمال التعقيم وفحص المواطنين قبل دخول اللجان بالكاشف الحراري والتأكيد علي المواطنين بإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حفاظًا على صحتهم من الإصابة بالفيروسات.