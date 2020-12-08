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أخبار البلد

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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محمد إبراهيم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانًا بشأن العمليات العسكرية في سيناء، خلال الفترة ما بين أول ديسمبر حتى 8 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار استكمال جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في الدولة واستمرار للنجاحات المتتالية.

حيث واصلت القوات البحرية جهودها في تأمين الحدود الساحلية على كافة الجهات الاستراتيجية للدولة وتأمين الأهداف الحيوية في المياه الإقليمية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

في إطار تشديد الإجراءات الامنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية لعناصر إرهابية من خلال رصد واستهداف وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.
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