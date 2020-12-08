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أخبار البلد

رئيس "علمية كورونا": مصر مصنفة الـ25 عالميا في مواجهة الوباء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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محمد غالي
كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا د.حسام حسني، أن مصر هي الدولة الأولى في أفريقيا في مواجهة وباء كورونا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط، الـ25 على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات الوبينار الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر؛ لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة، بحضور رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد د. حسام حسني، وأعضاء اللجنة العلمية، للرد على أسئلة الأطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف د.حسام حسني، أن مواجهة وباء كورونا عمل مجتمعي يقتضي الإسراع في التوجه للمستشفى فور الشعور بأي أعراض لتحقيق أعلى نسب في الشفاء، موضحًا أن الحالة التي تأتي المستشفى مبكرا يستغرق علاجها ما بين 7 إلى 10 أيام لتمام التعافي من المرض.

وأكد أن الدولة المصرية شديدة الحذر في اختيار الأمصال التي سيتم إتاحتها للمواطنين لضمان أقصى معدلات الأمان قبل تعميم المصل، منوها إلى أن الشتاء هو فصل نشاط للفيروسات؛ لذا يجب اتخاذ كافة معايير الأمان، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامة التي تعد أعظم أداة وقائية في عام 2020.  

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح اليوم، مغادرة  202 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103703 حالة.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالة تم شفاؤها، و 6790 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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