ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

على كرسي متحرك وتروسيكل.. مسنة لم تمنعها الإعاقة من الإدلاء بصوتها في انتخابات الشرقية.. شاهد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
محمد العيسوى
حرصت مسنة من أبناء مركز ومدينة القرين بمحافظة الشرقية، على الذهاب الى لجان الاقتراع للادلاء بصوتها فى جولة الاعادة فى انتخابات مجلس النواب 2020، إذ أن السيدة عاجزة ولا تتحرك بدون كرس متحرك، وتعانى من الفشل الكلوي،  واستعانت بأبناء البلد ليجلبوا  لها دراجة بخارية "تروسيكل" لمساعدتها للذهاب للادلاء بصوتها فى جولة الاعادة فى انتخابات مجلس النواب 2020. 
 
وكان أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب واجب وطني على جميع المواطنين والشباب والمرأة الشرقاوية ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية ، مشيرًا إلى أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في إختيار المرشح المناسب والذي سيكون قادرًا على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية لتكون الشرقية في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة المنشودة.

دعا المحافظ المواطنين للنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدًا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف ، مؤكدا ً أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلي للوطن ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر موجهًا جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب ، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الهمم لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع ، مؤكدًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة للتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون أية معوقات.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 يبلغ 4 ملايين و 427 ألفا و 375 ناخبا وناخبة أمام  1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.
على كرسي متحرك وتروسيكل.. مسنة لم تمنعها الإعاقة من الإدلاء بصوتها في انتخابات الشرقية.. شاهد
على كرسي متحرك وتروسيكل.. مسنة لم تمنعها الإعاقة من الإدلاء بصوتها في انتخابات الشرقية.. شاهد
على كرسي متحرك وتروسيكل.. مسنة لم تمنعها الإعاقة من الإدلاء بصوتها في انتخابات الشرقية.. شاهد
على كرسي متحرك وتروسيكل.. مسنة لم تمنعها الإعاقة من الإدلاء بصوتها في انتخابات الشرقية.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يدلى بصوته فى انتخابات النواب.. ويؤكد: لم يصلنا أي بلاغات أو شكاوى

محافظ الشرقية: أدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلي بصوته في انتخابات النواب ويؤكد: واجب وطني

الجميع يشارك.. إقبال كبير من الناخبين على اللجان بمحافظة الشرقية.. فيديو وصور

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات البرلمانية بالشرقية ..شاهد

محافظ الشرقية: نبذل قصارى جهودنا لتوفير سبل الراحة لكافة الناخبين

ترشيحاتنا

بعد تساعية الكونفدرالية.. باتشيكو خايف من المقاولون

طفل يواجه الموت بعد 8 أشهر وتصرف مدهش من عائلته

تفعلها اليوم.. أول دولة في العالم تبدأ تطعيم شعبها بفيروس كورونا

مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes s560 maybach في مصر.. صور

بـ إطلالة جديدة .. لقاء الخميسي تبهر جمهورها في أحدث ظهور

"مراتي مدير عام"..قصة سيارة نافست شادية على بطولة الفيلم| صور

Advertisements

الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا

الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفة قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما

احتساب مجموع الـ 3 سنوات.. الوزراء يقر النظام التراكمي على الثانوية العامة

شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

أخبار الرياضة.. عرض مفاجأة للشناوي ومصطفى محمد.. وريال مدريد يغازل الأهلي برسالة.. وإبراهيم حسن يهاجم بدر بانون

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

سعر الذهب اليوم 8-12-2020

تصاعد ألسنة لهب.. سر خروج النار من باطن الأرض في الوادي الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. صور تبرز جمال صابرين بعد تصدرها التريند.. ودراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

مسنة كفيفة على كرسي متحرك في انتخابات الإعادة بطور سيناء: عاوزة البلد تبقى إيجابية

شاهد.. نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد من الداخل قبل طرحها رسميا