ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بشرى تروج لمسلسل "وادى الجن" عبر نشر البوستر الرسمي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
روجت الفنانة بشرى لمسلسلها الجديد وادي الجن عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت بشرى عبر إنستجرام بوستر المسلسل وعلقت قائلة: "قريبا مسلسل #وادى_الجن على منصة VIU إخراج حسام الجوهرى".

ونال البوستر إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
-حلو اوى
-شكله مسلسل رعب
-أن شاء الله يطلع حلو 

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.

كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك، ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هبة عبد الغني تتصدر البوستر الرسمي للفيلم القصير قهوة فريال

ليلى شندول تواصل تصوير الكهف وتخضع لجلسة تصوير جديدة

بطولة شبابية.. تفاصيل مسلسل الخيال والمغامرة وادي الجن

ليلى شندول تنتهي من تصوير 80 في المئة من دورها في وادي الجن وتخضع لجلسة تصوير جديدة

ليلى زاهر تشارك كواليس مسلسل "وادى الجن"

أيام القاهرة لصناعة السينما تعلن عن الأفلام الفائزة في مسابقة "ڤيو"

ترشيحاتنا

بعد 5 سنوات على رحيلها.. أسرار في حياة ميرفت سعيد

مقتل 25 تكفيريًا.. القوات المسلحة تتمكن من رصد وتدمير بؤر إرهابية

"مراتي مدير عام"..قصة سيارة نافست شادية على بطولة الفيلم| صور

شوبير: علاقتي بجماهير الزمالك تاريخية وهذا سر تعيين 3 مستشارين لقيادة الأبيض

لبحث استعدادات السيول ومستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

الأهلي ينافس برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ على جائزة نادي القرن الـ 21

Advertisements

الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا

الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفة قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما

احتساب مجموع الـ 3 سنوات.. الوزراء يقر النظام التراكمي على الثانوية العامة

شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

أخبار الرياضة.. عرض مفاجأة للشناوي ومصطفى محمد.. وريال مدريد يغازل الأهلي برسالة.. وإبراهيم حسن يهاجم بدر بانون

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

سعر الذهب اليوم 8-12-2020

تصاعد ألسنة لهب.. سر خروج النار من باطن الأرض في الوادي الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. صور تبرز جمال صابرين بعد تصدرها التريند.. ودراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

مسنة كفيفة على كرسي متحرك في انتخابات الإعادة بطور سيناء: عاوزة البلد تبقى إيجابية

شاهد.. نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد من الداخل قبل طرحها رسميا