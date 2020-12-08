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أخبار العالم

أمر ملكي في المغرب بتوفير لقاح كورونا لكل الشعب مجانا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:03 م
العاهل المغربي محمد
العاهل المغربي محمد السادس
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شيماء مصطفى
أصدر العاهل المغربي محمد السادس، أمرًا للحكومة باعتماد مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لجميع الشعب.

يأتى القرار الملكى في الوقت الذي تبدأ عملية إطلاق مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي، يهدف الأمر الصادر إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره.

وكان مجلس الوزراء المغربي، قد وافق الخميس الماضي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر البلاد حتى 10 يناير المقبل.

وأكد مجلس الوزراء المغربي، أن القرار يأتي في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، وذلك بعدما ارتفعت حالات الإصابة بالوباء بالبلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة المغربيةن سجلت أمس 1531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،  ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 381.188 ألف حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 334.269 ألف حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 6000 حالة
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