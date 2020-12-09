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مرأة

إيطالي أو شرقي.. طرق إعداد البيتزا في دقائق

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
بطرق سهلة يمكنك تجهيز البيتزا بمختلف طرقها بمقادير واضحة وسهلة.إليك طريقة عمل بيتزا التونة والمشروم بأسهل طرق يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

بيتزا المشروم

مكونات
ماء دافئ
ملعقة ملح
ملعقتان خميرة 
4 دقيق
رشة سكر
ربع زيت زيتون 
طماطم مقطعة
فليفلة مقطعة
صلصة
فطر مقطع
جبن 

طريقة التحضير

- في وعاء صغير الحجم، اخلطي الماء، الخميرة والسكر ثم اتركي الخليط جانبًا لـ5 دقائق حتى يتفاعل.
2- أخلطي الدقيق والملح في وعاء عميق، اضيفي خليط الخميرة الزيت مع الخلط المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

- قومي بدعك العجينة على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق لحوالى 10 دقائق لتصبح لينة.

- كوّري العجينة الى كرة كبيرة، ادهنيها بالقليل من الزيت ثم غلّفيها واتركيها جانبًا لـ30 دقيقة حتى تتخمّر.

- قسمي العجينة الى قسمين ثم افرديها على سطح صلب حتى تصبح متوسطة السماكة.

- إدهني العجين بالقليل من صلصة البيتزا ثم وزّعي المكونات على الوجه.

- وزعي العجين في صواني فرن  ثم ادخليها الى فرن  حتى تنضج.

- أخرجي الصواني من الفرن ثم ادخليها تحت الشواية حتى تتحمّر البيتزا قبل التقديم.

 بيتزا التونة

مقادير طريقة عمل بيتزا
تونة
صلصة بيتزا
(للوجه)
فلفل ألوان مقطع مكعبات (أخضر – أحمر – أصفر)
طماطم شيري أنصاف
زيتون أسود شرائح
جبنة جودة مبشورة
زعتر جاف

(للتزيين)
أوراق ريحان طازج

طريقة تحضير بيتزا الباذنجان


- توضع صلصة البيتزا على شرائح التونة، ثم يوضع الفلفل الألوان والزيتون والجبنة الموتزاريلا والجودة والطماطم الشيري والزعتر الجاف.

-  ثم ترص على صينية مبطنة بورق زبدة، وتدخل الفرن على درجة حرارة 190 حتى تذوب الجبن وتقدم



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