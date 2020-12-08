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أخبار البلد

وفاة مطران الروم الأرثوذكس في بورسعيد .. وصلاة الجناز الجمعة المقبل

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:21 م
مطران بورسعيد للروم
مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس
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سامح سلام
أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس وفاة المتروبوليت نيفن مطران بلوسيوس "بورسعيد وتوابعها اليوم الثلاثاء بعد أن قدمت خدمات جليلة للكنيسة وشعبها طوال مدة رئاسته للمطرانية.

ومن المقرر أن تقام صلوات الجنازة  يوم الجمعة المقبل بحضور صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني، وستقام خدمة جناز الراقدين لمثلث الرحمات المتروبوليت نيفن مطران بلوسيوس (بورسعيد) وتوابعها  في دير مار جرجس (القديس جيورجيوس) بمصر القديمة. وذلك حتى يتثنى لأسرته التي ستحضر من اليونان حضور صلاة الجناز.

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كان قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية  قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص سمعان الشحات، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا  بشيخوخة صالحة اليوم الأب الفاضل القمص سمعان الشحات كاهن كنيسة  السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بكفر فرج منيا القمح التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر قارب الـ ٧١ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٢٤ سنة، إثر اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولد الأب المتنيح في ٧ فبراير ١٩٥٠ وسيم كاهنًا في ٧ مارس ١٩٩٧ بيد مثلث الرحمات الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية المتنيح. ونال القمصية بيد أسقف الإيبارشية الحالي نيافة الأنبا تيموثاوس يوم ١٢ أغسطس ٢٠١٤.

تلمذ وخدم الكثيرين بروح الحب والبذل، عرف بالتقوى وتلمذ الكثيرين في حب ووداعة، وكان رجل تعمير فقد تحوَّلت كنيسته من مضيفة صغيرة إلي كنيسة كبيرة ومبني خدمات. 

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس وعدد محدود من الآباء الكهنة وأفراد الأسرة فقط بسبب الظروف الحالية. 
من ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ميرا نعيمة السكرتير الإقليمي للاتحاد المسيحي العالمي للطلبة، لإقليم الشرق الاوسط، ودكتور بولا رأفت رئيس اللجنة المسكونية بمصر. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له - إنه حضر اللقاء أيضا موسى مهني رئيس اللجنة الإقليمية الأسبق لإقليم الشرق الأوسط، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

وأوضح متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس تدارس مع وفد الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة أنشطة خدمتهم بمنطقة الشرق الأوسط. 

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