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تكنولوجيا

بعد تصدرها قائمة الأكثر بحثا على جوجل.. جميع تفاصيل لعبة Cyberpunk 2077

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:00 م
.جميع تفاصيل لعبة
.جميع تفاصيل لعبة Cyberpunk 2077
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قسم التكنولوجيا
تصدرت لعبة Cyberpunk 2077 قائمة البحث على المحرك الأشهر عالميًا جوجل فى الساعات القليلة الماضية، حيث جاءت ضمن أكثر بحثًا لتتصدر تريند جوجل بجدارة، والتى سوف تصدر بشكل رسمي يوم 10 ديسمبر الجاري.


تقدم لعبة Cyberpunk 2077 تجربة مميزة مليئة بالحركة و المغامرة بمدينة Night City الكبير المعروف عن أهلها ولعهم الشديد بالسحر، وبطل اللعبة شخصية شاب مرتزق يفعل كل ما هو عكس القانون من أجل المال، كما يمكنك تحديد طريقة اللعب و حتى الجو المحيط بك داخلها.


كما أن Cyberpunk 2077 مستوحاة من لعبة سبيربنك 2020، والتى شارك فى تطويرها مطورون أكثر من الذين شاركوا في لعبة "ذا ويتشر 3"، حيث تبدأ فى تنفيذ دورك كشخصية "هاكر" محترف يستغل كل ما لديه من مهارات لفرض سيطرتك وسطوتك على شوارع مدينة الليل، التى يعيش فيها بطل اللعبة، والمفاجأة أن اللعبة تدعم اللغة العربية، و يمكنك لعبها على منصات PS5 و Xbox و Series X.


متطلبات اللعبة :

1- نظام تشغيل Windows 7

- معالج بداية من Intel Core i5-3570K أو AMD FX-8310

- ذاكرة وصول عشوائي رام لا تقل عن 8 جيجابايت.

- كارت رسوميات "شاشة" من إصدارات NVIDIA GeForce GTX 780 أو AMD Radeon RX 470، فما أعلى.


2- نظام تشغيل Windows 10

معالج بداية من Intel Core i7-4790 أو AMD Ryzen 3 3200G.

- ذاكرة وصول عشوائي رام لا تقل عن 12 جيجابايت.

- كارت رسوميات "شاشة" من إصدارات NVIDIA GeForce GTX 1060 أو AMD Radeon R9 Fury، فما أعلى.

- سعة تخزين 70 جيجابايت.

يمكنك حجز نسختك من اللعبة أو الطلب المسبق عبر هذا الرابط.
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