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توك شو

بعد وقف برنامجها واعتذارها.. ريهام سعيد: كل شيء يحدث لسبب وجيه

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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محمد بدران

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام سعيد بإطلالة شتوية كاجوال مرتدية جاكيت جلد أنيقًا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ماكياج ناعم أبرز جمالها.

وعلقت ريهام سعيد علي الصورة "كل شيء يحدث لسبب وجيه. كن سعيدا.. شكرا الله.

وأصدرت مجموعة قنوات «النهار» بيان اعتذار عن ما تضمنته حلقة برنامج «صبايا الخير» التي تم عرضها، بعد أن أثارت الإعلامية ريهام سعيد، استياء الجمهور بعد عرض حلقتها الجديدة من برنامج "صبابا الخير" عقب عودتها إلى الشاشة مجددًا، بسبب تعذيبها ثعلب صغير.

وأكدت النهار في بيانها: «تعلن شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة برنامج صبايا الخير الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد ،والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج»، مؤكدة أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب والسوشيال ميديا.

وقدمت ريهام سعيد، اعتذارا لجمهورها؛ عن الحلقة السابقة لها من برنامج "صبايا الخير"، والتي تسببت في إيقاف البرنامج مجددا .

وكتبت ريهام:" علي قد ما زعلت اني اتهاجمت واتجرحت كتير؛ فرحت اوي ان ناس كتير بقت رحيمه بالحيوانات، انا بعتذر علي أي مشهد فيه إساءة لاي حد، وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان ."

وأضافت: " بعتذر اني تسببت في أذى لأي ابن حد فيكوا، لكن لازم تكونوا متأكدين اني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة ١٨ سنة، واكيد مش محتاجه اي شهره ولا مشاهدة، الهدف الوحيد هو تقديم محتوي محترم صادق و مفيد ."

ثم أوضحت: " كنت عايزه الحلقة تسلط الضوء علي مهمه الصيد اللي موجوده في كل انحاء العالم بمميزاتها وعيوبها، حبيت اقدم الحقيقه، وازود معلومة جديدة، هي دي نيتي بس، أي اتهامات انا هرد عليها الحلقه الجايه، لكن المهم دلوقت ان محدش يزعل مني، لان اكيد كل الي اتقال ده مش حقيقه".

وأنهت اعتذارها: "أنا عايزه أعيش في سلام و كفايه مشاكل . نفسي الي بيهاجموا و عمرهم ما اتفرجوا علي البرنامج يبتدوا يتابعوا، يمكن تشوفوا اد ايه بنتعب، واد ايه حريصين ان احنا نقدم احسن حاجه، انا اسفه مره تانيه، والمره الي جايه هحط في الاعتبار ان ساعات الحقيقه ممكن تجرح . وعد مش هانغلط تاني ".

يذكر ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق، وقال إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار، في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج، والممثل القانوني لقناة النهار.

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