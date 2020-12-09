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فن

بصورة فوتوشوب.. محمد هنيدي يحتفل بفوز يوفنتوس على برشلونة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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محمد بدران
احتفل النجم محمد هنيدى بفوز نادى يوفنتوس الإيطالى، على برشلونة الإسباني، بنتيجة 3 - 0 على ملعب الكامب نو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشر "هنيدي"، عبر حسابه على "تويتر"، صورة معدلة عن طريق برنامج فوتوشوب حيث يظهر بجوار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، قائد فريق يوفنتوس الإيطالى وكتب قائلًا "‏مبرووك لليوفي ومبروك للصديق العزيز رونالدو ‎#اجلد".

نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في الفوز بثلاثية مقابل لا شيء على برشلونة الإسباني، على ملعب الكامب نو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم يوفينتوس بهدفين نظيفين على برشلونة الإسباني في الشوط الأول .

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة وسدد الكرة في منتصف المرمى .

ونجح  يوفينتوس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول عن طريق وستون مكيني.

وجاء الهدف الثاني لرونالدو والثالث ليوفينتوس في المباراة من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 52 بعدما حصل عليها الفريق بعدما رجع الحكم لنتيجة الفار بسبب لمس مدافع برشلونة للكرة بيده.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بنفس الرصيد من النقاط، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.
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