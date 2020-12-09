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أخبار العالم

الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني يقاضي حملة ترامب بعد تهديده بالقتل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:19 ص
الرئيس السابق لوكالة
الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني يقاضي حملة ترامب
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قسم الخارجي
رفع كريستوفر كريبس الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني الأمريكي دعوى قضائية ضد حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد محاميه، بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وأقال ترامب، كريبس، مسؤول الأمن السيبراني، في نوفمبر الماضي؛ بعد إقراره بنزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعدم الوقوف وراء مزاعم الرئيس بشأن وجود تزوير.

وكان جو ديجينوفا، أحد المحامين بحملة ترامب قال في مقابلة تلفزيونية إنه يجب أن يتم إطلاق النار على رأس كريبس، بعد وصفه الانتخابات بأنها الأكثر أمانا في التاريخ الأمريكي.

وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة في ولاية ميريلاند، سببت تصريحات محامي ترامب أضرارا نفسية لكريبس وعائلته، بل دفعتهم لترك منزلهم عدة أيام خوفا على حياتهم.

وقال كريبس في دعوته إن تلك التصريحات تزيد من مشاعر العداء وخلقت خطرا واضحا لوقوع أضرار جسدية وشيكة للمسؤول الأمريكي السابق وعائلته.

كما شملت الدعوى القضائية شبكة "نيوز ماكس" التي أذاعت المقابلة معتبرا أنها ساعدت وحرضت على زيادة عدد التهديدات والمضايقات له ولعائلته.

في المقابل، يقول جوزيف ديجينوفا محامي ترامب إنه كان يمزح، بينما لم تعلق حملة ترامب على الدعوى المرفوعة في ولاية ميريلاند. 
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