حكم الحلف بالنبي كذبا وهل له كفارة يمين؟.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحلف لا يكون إلا بالله، ولكن من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث فعليه كفارة يمين، "ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت".





وأضاف "جمعة" خلال إجابته عن أسئلة المصلين في مجلس الجمعة الأسبوعي: أن حنث اليمين لا يكون بالله فقط وإنما من حلف بالنبي وحنث فعليه كفارة والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد أركان الشهادتين.





هل الحلف بالنبي شرك بالله

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأئمة الأربعة أجمعوا على كراهة الحلف بغير الله وليس حراما ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : " فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مسلم.

أضاف جمعة في حلقة مسجلة له ": أن حديث : " من حلف بغير الله فقد أشرك" ضعيف ولم يرد به سند ، مؤكدا ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله ذات مره قائلا: "أفلح وأبيه إن صدق" وهو ما يؤكد أن الحلف بغير الله ليس شركا ، كما أن الله تعالى حلف بالمخلوقات كما في قوله:" والضحى والليل والفجر والشمس .

وتابع: فيفضل عدم الحلف بالنبي والمصحف والكعبة وغيرها من أساليب الحلف من باب الكراهة فقط وليس من باب الشرك بالله .



