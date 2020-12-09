السعودية تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.. الإمارات تسجل لقاح «سينوفارم».. وحراك كويتي لتشكيل الحكومة.. الأبرز في الصحف السعودية الصادرة اليوم

اجتماع الوزراء السعودي يشدد على إدانة المستوطنات وتمسكه بالمبادرة العربية

المجلس الوزاري يستعرض مستجدات «كورونا» محليًا ودوليًا وتطورات إنتاج اللقاح المضاد

الرياض تؤكد: استقرار لبنان هدفنا الرئيس نحو البلد العربي

أبوظبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية خلال أسبوعين

فاعليته 86%.. الإمارات تعلن تسجيل لقاح «سينوفارم» الصينية

عقوبات أمريكية على «سفير» إيران لدى الحوثيين وجامعة «تجند» عناصر لـ«الحرس»

اتساع نطاق الاحتجاجات في إقليم كردستان.. وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 68.2 مليون

إدارة ترامب تقترح حزمة تحفيز جديدة بقيمة 916 مليار دولار









تناولت الصحف السعودية أهم الموضوعات التي تناولتها جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورفع الإمارات حول كورونا، والمتلاحقات الدولية الأخرى.









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط": "أعاد مجلس الوزراء السعودي مجددًا موقف بلاده الحازم من القضية الفلسطينية"، مشددًا على أنها قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ولا تزال، كما جددت التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية".









وجاءت هذه التأكيدات ضمن الجلسة المرئية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار.









وأعاد المجلس إدانته واستنكاره لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار {مفخخة}، تجاه السعودية.









واستعرض المجلس، المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، محليًا ودوليًا، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة التي تشهد نزولًا على صعيد الإصابة.









وذكرت الصحيفة، أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي، تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين، حيث يأتي ذلك بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كوفيد – 19" والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة.









وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، الموافقة على تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا، بعد تلقي طلب من شركة «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية.









ولفتت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أنها قامت بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، حيث أظهرت تلك النتائج فاعلية بنسبة 86 في المائة ضد الإصابة بفيروس كورونا.













كما سجل المصل معدل 99 في المائة من الأجسام المضادة المعادلة، و100 في المائة كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.









وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، إدراج المسئول في «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني «سفير» إيران لدى الحوثيين في صنعاء حسن إيرلو على لائحة الإرهاب بتهمة العمل لـ«زعزعة الاستقرار في اليمن»، وشمل القرار الأمريكي «جامعة المصطفى الدولية» التي قالت الوزارة إنها قامت عبر فروعها الخارجية بـ«أدوار في تسهيل تجنيد أشخاص لصالح (الحرس الثوري).









أخيرًا من الصحيفة، فقد استمرت المظاهرات الاحتجاجية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس، لليوم الثاني على التوالي، واتسعت لتشمل معظم الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وارتفعت حصيلة قتلى وجرحى المواجهات بين المحتجين على تأخر صرف الرواتب وقوات الأمن.









مصدر رسمي في مديرية صحة السليمانية قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «4 أشخاص قتلوا، وأصيب 50 آخرون بجروح، خلال الاحتجاجات».









وقالت صحيفة "عكاظ"، إن مشاورات يجريها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح مع رئيس الحكومة تصريف الأعمال الشيخ صباح الخالد لتشكيل الحكومة الجديدة.









وأفادت الصحيفة بأن أمير الكويت استقبل في قصر البيان رئيسي مجلس الأمة السابقين أحمد السعدون، ومرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ونقلا عن مصادر برلمانية، فالكتل السياسية بدأت الاتصالات في ما بينها لجسّ النبض والتمهيد لاتفاقات مبدئية لتشكيل رؤية واضحة حول المناصب المذكورة.









وقالت صحيفة "الرياض"، في عنوانها الرئيس إن المملكة داعم رئيس للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى كلام مجلس الوزراء من إن القضية هي هم سعودي منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز وحتى اليوم.









وفي موضوعٍ آخر، أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 2ر68 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.









وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا.