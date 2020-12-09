محافظ بورسعيد يطالب مديري الإدارات بالديوان العام بتطوير أساليب العمل

وطالب المحافظ من جميع المديرين بالاستمرار في تطوير العمل بجميع الادارات والتواصل المستمر مع العاملين

و أعرب مديرى الإدارات بديوان عام المحافظة عن فخرهم بالعمل تحت راية اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، والذى لا يدخر جهدا فى توفير كافة الدعم للعاملين بجميع القطاعات بالمحافظة لتحقيق أفضل مستوى حضارى وخدمى لأبناء بورسعيد .

اقرأ أيضاً:

وفى سياق آخر فى إطار مشاركة محافظة بورسعيد في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، أقيمت صباح اليوم الندوة التوعوية عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي أدارها اللواء وليد مجدى رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد .





وقد رحب اللواء عادل الغضبان. محافظ بورسعيد بالحضور ، مؤكدا أننا نشرف بالمشاركة فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد ، مقدما الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد ، موضحا أن الإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد كانت بدعم من كافة الجهات المعنية وأن حجم الأعمال والإنتاج الكبير يساهم فى تقليل الفساد بالمجتمع، لافتا أن هناك العديد من أشكال الفساد وعلى رأسها عدم قيام المسؤول بدوره ومهمته الأساسية فى المجتمع ، مشيرا أننا نفخر بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما أكد على أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق الوعى لدى الشباب والذى ظهر اليوم خلال مشاركة شباب الجامعة فى فعاليات اليوم العالمى لمكافحة الفساد ، مؤكدا على العبء الكبير والمسئولية التي تقع على عاتق الجهاز الإداري داخل المحافظة و كافة المؤسسات في محاربة الفساد والتصدي له .





وخلال الندوة ، عرف اللواء وليد مجدى صادق رئيس هيئة الرقابة الإدراية ببورسعيد الفساد بأنه استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة وحدد انواعه في الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين ، وعن الآثار السلبية للفساد أوضح إنها اقتصادية مثل ظهور الاحتكارات، واجتماعية مثل انتشار البطالة، و نفسية مثل نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار العنف وظهور الإرهاب ، وآثار قانونية مثل ظهور جرائم غسيل الأموال

كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف لمكافحة الفساد في المجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته ، وتناول رئيس هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية ، ومنها تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة منها:

قانون الاستثمار

قانون الهجرة غير الشرعية

قانون الخدمة المدنية

قانون مكافحة الجريمة غير المنتظمة والاتجار في البشر.





ومن جانبه ، أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن فخره بتعزيز التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية مؤكدا حرص الجامعة على المساهمة فى أعمال التنمية المجتمعية ، لافتا أن مهمتنا جميعا هى الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة .



