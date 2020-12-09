برشلونة ضد ليفربول .. مواجهات رفقاء ميسي المحتملة في دوري أبطال أوروبا

خسر فريق برشلونة الاسباني صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، لصالح يوفينتوس الايطالي في المباراة الحاسمة التي فازت بها السيدة العجوز بثلاثية.





وأصبح موقف برشلونة هو أن يقع في الدور المقبل مع أصحاب المراكز الأولى.





ومن أبرز خصوم برشلونة المحتملين في دور الـ16 حتى الآن:





ليفربول.





بايرن ميونخ.





مانشستر سيتي.





تشيلسي.





بوروسيا دورتموند.





ونجح نادي يوفنتوس الإيطالي في الفوز بثلاثية مقابل لاشئ على برشلونة الإسباني، على ملعب الكامب نو ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.





تقدم يوفينتوس بهدفين نظيفين على برشلونة الإسباني في الشوط الأول .





ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة وسدد الكرة في منتصف المرمى .





ونجح يوفينتوس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول عن طريق وستون مكيني.





وجاء الهدف الثاني لرونالدو والثالث ليوفينتوس في المباراة من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 52 بعدما حصل عليها الفريق بعدما رجع الحكم لنتيجة الفار بسب لمس مدافع برشلونة للكرة بيده.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بنفس الرصيد من النقاط، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.