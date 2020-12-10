ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم الخميس الموافق 10 من ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

نصيحة علم الأبراج:

يمكن التغلب على سوء التفاهم المستمر مع زوجتك. تحتاج إلى تليين سلوكك ، ستشعر أن كل شيء طبيعي بينكما. اليوم هو يوم جيد على الصعيد الاقتصادي. هناك شعور قوي بوجود مصدر جديد للدخل.

سيكون الوضع مناسبًا في مكان عملك. سوف تقوم بعملك بجد وتفاني ، مما سيعطيك نتائج مناسبة. إذا كنت تاجر حديد ، فيمكنك اليوم حل أي مسائل تجارية معقدة. في الجزء الثاني من اليوم ، يمكنك الحصول على فرصة للتسكع مع الأصدقاء.

تحدث عن الصحة ، وتجنب تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة. ستحصل على نتائج جيدة اليوم. إذا كنت تعمل ، فيمكنك الحصول على أخبار جيدة عن زيادة الراتب جنبًا إلى جنب مع حصولك على منصب رفيع في المكتب.

اليوم ستسير الأمور في صالحك وسيتحقق النجاح في كل شيء تقريبًا. بالحديث عن الوضع المالي ، إذا أظهرت القليل من الفهم ، فيمكنك كسب الكثير من المال. قد تكون هناك فرصة جيدة بين يديك.

ستكون حياتك الزوجية سعيدة. اليوم سيكون يومًا سعيدًا مع زوجتك. على الرغم من روتينك المزدحم ، ستكون بصحة جيدة اليوم. سوف تكون منتعشًا جدًا وحيويًا.

إذا كنت على وشك السفر للعمل اليوم ، فلا تنس الاحتفاظ بمستنداتك المهمة معك. قد تنسى أخذ المستندات معك ولن تضيع زيارتك سوى وقتك. سيكون ضغط العمل في المكتب خفيفًا.

اليوم سوف تكون قادرًا على الحصول على بعض الوقت الإضافي لنفسك. قد يضطر رجال الأعمال لمواجهة الأزمات المالية. سيبقى التوافق في حياتك الزوجية. ستكون علاقتك مع زوجتك جيدة.

اليوم بعض المعاناة من الأشقاء ممكنة. الخلافات حول شيء ما يمكن أن تسبب خلافات بينكما. اعتني بصحتك. تمرن يوميًا لتحافظ على لياقتك ونشاطك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10/14 /2020.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

شخصية اليوم فى تاريخ ميلادك.. ماذا يقول عنك

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟

ترشيحاتنا

طلب غريب من إبراهيم عيسى للجمهور في أول ظهور له بعد غياب 4 سنوات

مفاجأة في النادي الأهلي تخص موسيماني ومدرب الحراس.. تعرف عليها

دعاء قبل النوم لراحة البال وحفظ النفس

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد حل مجلس مرتضى منصور.. تفاصيل

نجاة رامي وحيد ووالدته من موت محقق في حادث سير.. شاهد

علاج الحموضة بدون أدوية .. 12 طريقة أغربها الليمون والقرنفل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني

دون أدوية.. 3 خطوات لـ علاج أزمة الربو