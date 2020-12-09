ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يشيد بدور هيئة الرقابة الإدارية: تساهم في بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
نظّمت هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف بالتعاون مع المحافظة ندوة توعوية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك تحت شعار " متحدون على محاربة الفساد (مصر أقوى من الفساد)، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة، وفي حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، ورئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ووكلاء وزارات ومديري عموم المصالح والمديريات الحكومي.
 
وفي كلمته، أكد الدكتور محافظ بني سويف أن الدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها تعي جيدا أن كافة صور الفساد تمثل عائقا تنمويا أمام أية جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعمل الحكومة بأجهزتها كافة؛ لترجمتها لواقع عملي، من خلال التكامل والتنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة المتعددة ، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وفق رؤية وخطط وأهداف محددة .

اقرأ أيضًا : 

وأكد المحافظ أن الدور الهام والرئيسي  الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ  توجيهات القيادة السياسية وإستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد ، بهدف القضاء على كافة صور الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة ،وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة والدفع بالجهود التنموية في مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مرة  ضرورة مكافحة ومواجهة الفساد بكافة صوره"،وكانت عباراته واضحة ودقيقة في هذا الشأن.
 
وأشار إلى أن مواجهة الفساد وتجفيف منابعه هي مسئولية الجميع حكومة ومواطنين ، قائلا ( الفساد يعرقل جهود التنمية ويأكل ثمار أي تنمية  أو أية جهود سواء الحكومية أو المجتمعية التي تستهدف لتحسين مستوى حياة المواطنين والنهوض بالوطن ، فلذلك واجبنا جميعا أن نقف في وجه كافة صور الفساد من خلال التكاتف ومنظومة عمل متكاملة).

واشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الركيزة الأساسية في هذه المنظومة لما تمتلكه من رؤية وأدوات نوعية في هذا المجال ، مطالبا بضرورة التعاون الفاعل من أجل إنجاح جهودها الكبيرة والمتواصلة ضمن إستراتيجية وخطة الدولة في هذا الشأن.
 
ومن جهته أكد رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، أننا نعتبر الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد" 9 ديسمبر " فرصة للتأكيد أن الدولة عازمة ومستمرة في جهودها لمواجهة كافة أوجه الفساد ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،  وذلك من خلال الرقابة السابقة واللاحقة ، حيث تواصل الهيئة "بالتعاون مع كافة الجهات المعنية " الجهود لمكافحة الفساد قبل وقوعه واقتلاعه من جذوره ، وأيضا جهود ضبط الفساد بعد وقوعه لتطبيق القانون وردع المخالفين.
 
وأشار رئيس الرقابة الإدارية إلى أن آثار الفساد متعددة اقتصاديا واجتماعيا ، حيث يؤثر على اقتصاد الدولة وجهودها التنموية ، مؤكدا أهمية أن يقوم كل تنفيذي بدوره باعتبار أن ذلك واجب وطني ومسؤولية مجتمعية قبل أن يكون واجب مهني.

ونوه  إلى أهمية دور الأزهر والأوقاف والكنيسة في توعية المواطنين بحرمة وخطورة الفساد  ، وأن الفساد آفة دعت لمواجهتها كل الأديان السماوية ، وأن الفساد ضرره متعدي للغير وله آثاره السلبية على المجتمع في مختلف المناحي.
محافظ بني سويف يشيد بدور هيئة الرقابة الإدارية: تساهم في بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة
محافظ بني سويف يشيد بدور هيئة الرقابة الإدارية: تساهم في بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة
محافظ بني سويف يشيد بدور هيئة الرقابة الإدارية: تساهم في بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر تنظم احتفالية فى اليوم العالمى للفساد... صور

بمشاركة 500 شاب وفتاة.. محافظ المنيا يقود ماراثون للدراجات تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد.. فيديو وصور

انطلاق ماراثون رياضي بشبين الكوم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. صور وفيديو

محافظ الفيوم يشارك بماراثون للدراجات ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد

تحت شعار مصر أقوى من الفساد.. انطلاق ماراثون للجري والدراجات ببنى سويف

رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد: 7 آثار سلبية للفساد.. الاحتكارات والبطالة أخطرها

ترشيحاتنا

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتنافسان بنفس الإطلالة

قتلت زوجها برقبة زجاجة بسبب 150 ألف جنيه مصروف شهري| القصة الكاملة للفنانة عبير بيبرس بعد إحالتها للجنايات

أستاذ مناعة يكشف حقيقة وفاة 6 أشخاص فى أمريكا بعد حصولهم على لقاح فايزر

أنا بحب سوسو.. صاحبة فكرة اللافتات الشهيرة تكشف التفاصيل

بطل واقعة إلقاء النقود من شرفة المنزل يكشف سبب هذا التصرف.. شاهد

فستان شفاف.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الحموضة بدون أدوية .. 12 طريقة أغربها الليمون والقرنفل

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتنافسان بنفس الإطلالة

فستان شفاف.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد