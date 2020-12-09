محافظ بني سويف يشيد بدور هيئة الرقابة الإدارية: تساهم في بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة

نظّمت هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف بالتعاون مع المحافظة ندوة توعوية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك تحت شعار " متحدون على محاربة الفساد (مصر أقوى من الفساد)، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة، وفي حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، ورئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ووكلاء وزارات ومديري عموم المصالح والمديريات الحكومي.

وفي كلمته، أكد الدكتور محافظ بني سويف أن الدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها تعي جيدا أن كافة صور الفساد تمثل عائقا تنمويا أمام أية جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعمل الحكومة بأجهزتها كافة؛ لترجمتها لواقع عملي، من خلال التكامل والتنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة المتعددة ، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وفق رؤية وخطط وأهداف محددة .





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وأكد المحافظ أن الدور الهام والرئيسي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وإستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد ، بهدف القضاء على كافة صور الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة ،وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة والدفع بالجهود التنموية في مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مرة ضرورة مكافحة ومواجهة الفساد بكافة صوره"،وكانت عباراته واضحة ودقيقة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن مواجهة الفساد وتجفيف منابعه هي مسئولية الجميع حكومة ومواطنين ، قائلا ( الفساد يعرقل جهود التنمية ويأكل ثمار أي تنمية أو أية جهود سواء الحكومية أو المجتمعية التي تستهدف لتحسين مستوى حياة المواطنين والنهوض بالوطن ، فلذلك واجبنا جميعا أن نقف في وجه كافة صور الفساد من خلال التكاتف ومنظومة عمل متكاملة).





واشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الركيزة الأساسية في هذه المنظومة لما تمتلكه من رؤية وأدوات نوعية في هذا المجال ، مطالبا بضرورة التعاون الفاعل من أجل إنجاح جهودها الكبيرة والمتواصلة ضمن إستراتيجية وخطة الدولة في هذا الشأن.

نعتبر الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد" 9 ديسمبر " فرصة للتأكيد أن الدولة عازمة ومستمرة في جهودها لمواجهة كافة أوجه الفساد ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك من خلال الرقابة السابقة واللاحقة ، حيث تواصل الهيئة "بالتعاون مع كافة الجهات المعنية " الجهود لمكافحة الفساد قبل وقوعه واقتلاعه من جذوره ، وأيضا جهود ضبط الفساد بعد وقوعه لتطبيق القانون وردع المخالفين. ومن جهته أكد رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، أننا

وأشار رئيس الرقابة الإدارية إلى أن آثار الفساد متعددة اقتصاديا واجتماعيا ، حيث يؤثر على اقتصاد الدولة وجهودها التنموية ، مؤكدا أهمية أن يقوم كل تنفيذي بدوره باعتبار أن ذلك واجب وطني ومسؤولية مجتمعية قبل أن يكون واجب مهني.





ونوه إلى أهمية دور الأزهر والأوقاف والكنيسة في توعية المواطنين بحرمة وخطورة الفساد ، وأن الفساد آفة دعت لمواجهتها كل الأديان السماوية ، وأن الفساد ضرره متعدي للغير وله آثاره السلبية على المجتمع في مختلف المناحي.