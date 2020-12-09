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إبراهيم عيسى ناعيا نبيل فاروق: واجه التيار الإسلامي ونجح فى وقف سيطرتهم على الشباب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:28 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
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عادل نصار
عبر الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه من خبر وفاة الدكتور نبيل فاروق صاحب سلسلة رجل المستحيل، قائلا "مصر فقدت رجلا عظيما نموذجيا بالمعنى الحرفي للكلمة، وأنا شخصيا فقدت مع نبيل فاروق جزءا من وجداني وحياتي اللي عشتها كصاحب وصديق له".

وأضاف عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق قصة شراكة بين الاثنين ربما من المولد حتى القبر، مفيدا بأن نبيل فاروق هو رجل المستحيل بالفعل وكتب 160 رواية في سلسلة رجل المستحيل من سنة 1984 ليبشر ويحفز الأجيال الشابة بشخصية رجل المستحيل القادر بإرادته وعقله وإصراره وعزمه على تحقيق انتصارات فى مواجهة التحديات.

وتابع مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن: "نبيل فاروق ظهر فى الثمانينات مع خروج المصريين إلى العالم بعد الانفتاح، وكان وقتها التيار السائد والمهمين على اجيال الشباب التيار الإسلامي، ونبيل فاروق كان يوجه الطاقة والحلم لتكون صاحبة قضية ومشروع للقضية الوطنية وحقق جماهيرية واسعة جدا من أعماله".
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