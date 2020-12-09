شال ودرع توت عنخ أمون.. ترميم قطع أثرية تعرض للمرة الأولى في المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

قال حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إنه تم البدء في العمل في مركز الترميم في توقيت مبكر من أجل تجهيز وترميم القطع المختارة للعرض في المتحف المصري الكبير .





وأضاف حسين كمال في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن المركز به 19 معملا مبنيا على مساحة 32 الف متر مربع وهو من آكبر مراكز الترميم في العالم والمعامل مقسمة إلى ترميم وم صيانة وقائية ومعامل للفحص والتحليل ".





وتابع حسين كمال:" هناك قطع اثرية كثيرة تم اكتشافها وتم تخزينها وسيتم عرضها لأول مرة في المتحف المصري الكبير وعلى رأسها المجموعة الأثرية الكاملة لـ توت عنخ امون".





واكمل حسين كمال:" بعض القطع كانت حالتها سيئة للغاية بالتالي تدخل مركز الترميم من اجل إجراء عمليات صيانة وترميم لتجهيز عرضها "، مضيفا:" كل العاملين في مركز الترميم مصريون 100% ".





واستعرض حسين كمال بعض المقتنيات الاثرية التي يتم ترميميها ومنها شال وعقد ودرع الملك توت عنخ امون.





وتسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الأيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على ثلاث شهادات في الأيزو في ثلاثة مجالات مختلفة حيث كان قد سبق وحصل أيضا فى سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.





وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة ( 14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).





وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات الثلاثة خلال أقل من ٦٠ يومًا، في مجالات كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تأكيدًا على الحرص الدائم لتطبيق كافة المعايير العلمية، وتحقيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء وتطويره المستمر، مما يعمل على تحقيق الاستدامة في مجال البيئة.





وأضاف أنه من المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف علي شهادات الأيزو على السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك ضمن آليات قياس مُعدَّة خصيصًا لقياس رضالزائرين. ين