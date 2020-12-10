العشري مستشهدا بطريقة جونياس: تمكنت من الزمالك وأستطيع تقديم أداء مميز أمام الأهلي

تحدث طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن طريقته في إدارة مباريات الفرق التي يقوم بتدريبها والتي يُنتقد بسببها في بعض الأحيان.





وأكد "العشري"، خلال تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة "النهار"، أن طريقته واضحة ومعروفة للجميع، واعتمدت على الحد من خطورة المنافس والتنظيم الدفاعي، ثم استغلال الثغرات في الهجوم.





وقاد العشري الطلائع للفوز على الزمالك 3 - 1 في نصف نهائي كأس مصر، ثم تعادل مع الأهلي في النهائي 1 - 1 قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح.





وأضاف العشري "هاجمنا الزمالك وفزنا عليه، أفضل أندية نلعب ضدها للهجوم هما الأهلي والزمالك، لأنهما لا يتوقعان من أي منافس أن يلعب للهجوم أمامهما".





وتابع مدرب الطلائع "هل مطلوب أن أقدم كرة قدم جميلة مثل تاكيس جونياس (مدرب دجلة السابق)، ثم أرحل بعد يومين؟".





وأنهى العشري "لن أمنح المنافس سلاحًا للفوز من أجل أن يقال أنني ألعب كرة قدم جميلة وأقوم ببناء الهجمات من الخلف وكل هذه الأشياء، تاكيس تعرض للهجوم ورحل، ولن أفعل ذلك حتى لا أفقد وظيفتي في النهاية".



