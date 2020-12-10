كان طبيعيا حتى صباح الأمس.. ابنة الراحل نبيل فاروق تكشف تفاصيل وفاته ..فيديو

قالت ريهام نبيل، ابنة الكاتب الراحل نبيل فاروق، إن والدها كان يعيش طبيعيا حتى صباح الأمس ولا يعاني من أي شيء، معقبة: "فجأة والدي شعر بالتعب، وأصيب بأزمة قلبية، ولم يتم التعامل معه وتُوفي".





وأكملت "نبيل"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "والدي مر بالكثير من الصعاب خلال الفترة الماضية، حيث قام بإجراء عمليتين قام خلالهما بتغيير المفاصل"، مضيفة "العمليتان كانت بينهما 10 أو 11 شهرا".





وتابعت "والدي كان قويًا بالرغم من كل الصعوبات التي مر بها"، مؤكدا "كان بيتعب ويقوم والتعب يعدي.. وعشان كدا وفاته كانت صدمة بالنسبة لينا كلنا، والأمر حدث في ثواني".





وعبرت عن شعورها بالحديث الإيجابي عن والدها، معقبة "أنا طبعا فخورة بكل اللي بيتقال عن والدي".



اشتهر نبيل فاروق الكاتب المصري المعروف، بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

واستهل " فاروق" عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

وكانت أول الجوائز التي حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000 م .

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حينما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

وابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حينما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.



