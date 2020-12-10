وراءها تجارة أعضاء.. إعلامية كويتية: هذه حقيقة فيروس كورونا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الأيام المقبلة ستشهد حراكًا غير مسبوق من جانب مواطني بعض الدول لكشف ألاعيب وخدعة فيروس كورونا المزعوم بعد الكشف عن المخطط الشيطاني الماسوني ضد البشرية.





وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مواطني كندا سيلجأون للمحكمة الدولية فى لاهاي لرفع دعاوى قضائية بعد تداول مقطع فيديو كشف عن سرقة أعضاء المتوفين بهدف تجارة الأعضاء تحت ستار فيروس كورونا المزعوم، مشيرة إلى أن الخطر أكبر من فيروس كورونا تلك الأكذوبة التي خدعت بها الماسونية اليهودية العالم بهدف القضاء على ثلثي سكان العالم.





وطالبت "الرشيد"، الدول العربية بالإنسحاب من منظمة الصحة العالمية التي تسببت فى قتل الملايين بتخبطها وتصريحاتها وتقاريرها المشبوهة والتي قامت بجمع المليارات لصالح شركة فايزر التى تكبدت خسائر بمليارات الدولارات بعد ملاحقتها بدعاوى قضائية.



